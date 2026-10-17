Angela Argentino, la poetessa siciliana che ha trovato in Grecia la sua seconda casa

Read this article in English→

Dalla Sicilia a Lefkada, un percorso tra poesia, narrativa e pittura. Il Mediterraneo diventa un ponte di emozioni, ricordi e identità.

Ci sono storie in cui la distanza geografica non riesce a spezzare il legame con le proprie radici. È il caso di Angela Argentino, poetessa, scrittrice e pittrice siciliana che ha trovato in Grecia una seconda casa, senza mai dimenticare la terra in cui è nata e le atmosfere della sua Sicilia.

Pubblicità

Nata a Noto, in provincia di Siracusa, Angela Argentino vive da molti anni in Grecia, nell’isola di Lefkada. Una scelta di vita che ha arricchito il suo sguardo sul mondo e che si riflette nella sua produzione artistica, dove la memoria, la lontananza, gli affetti e il passare del tempo assumono un ruolo centrale.

La sua è una sensibilità che nasce dall’incontro fra due terre legate da una storia millenaria: la Sicilia e la Grecia. Due realtà diverse, ma unite dal mare, da antiche tradizioni e da una cultura mediterranea nella quale convivono bellezza, malinconia e profonda umanità.

UNA VITA DEDICATA ALLA CULTURA E ALLA SCRITTURA

Laureata in Lingue e Letterature straniere all’Università di Roma e diplomata in Biblioteconomia presso la Biblioteca Apostolica Vaticana, Angela Argentino ha coltivato fin da bambina la passione per la scrittura. La pubblicazione delle sue opere è arrivata più tardi, dando avvio a un percorso letterario che l’ha portata a farsi conoscere attraverso poesie, racconti e partecipazioni a diverse antologie. Alcuni suoi lavori hanno ottenuto riconoscimenti in concorsi letterari.

La sua prima raccolta poetica, Ditemi!, è stata pubblicata nel 2012. Nel 2017 è arrivata la raccolta di racconti Da questa parte del mare, un’opera che mette in relazione i ricordi dell’infanzia siciliana con la vita costruita in Grecia. Nel 2018 ha pubblicato L’amore di ottobre e Semi di lontananza, due sillogi poetiche riunite in un unico volume.

«COME UNA PARTITURA», LA POESIA COME RIFLESSIONE SULLA VITA

Nel 2023 Angela Argentino è tornata in libreria con Come una partitura, raccolta di 43 poesie pubblicata da ChiPiùNeArt Edizioni.

In questo volume l’autrice approfondisce temi come il tempo che passa, le assenze, la solitudine e la necessità di trovare un significato anche nelle esperienze più difficili. La poesia diventa così uno strumento per rileggere il proprio cammino, fare i conti con i cambiamenti e conservare ciò che la vita rischia di portare via.

Nella raccolta emerge anche il rapporto con la Grecia, una terra che non rappresenta soltanto il luogo in cui l’autrice vive, ma una parte fondamentale della sua identità personale e artistica.

DALLA POESIA ALLA PITTURA

L’attività artistica di Angela Argentino non si limita alla parola scritta. La sua creatività trova espressione anche nella pittura, con opere e mostre realizzate in Italia e in Grecia. Un percorso che testimonia una ricerca espressiva capace di attraversare linguaggi differenti, mantenendo al centro le emozioni, i ricordi e l’osservazione della realtà.

La sua esperienza personale si riflette in una visione cosmopolita, maturata vivendo tra culture e sensibilità diverse. La Sicilia rimane la terra delle origini e della memoria, mentre la Grecia rappresenta il luogo in cui questa memoria si è trasformata, arricchendosi di nuove esperienze e prospettive.

DUE TERRE, UN’UNICA ANIMA MEDITERRANEA

La storia di Angela Argentino racconta anche qualcosa di più ampio: il legame che continua a unire gli italiani all’estero con le proprie radici. Vivere lontano dal luogo in cui si è nati non significa necessariamente allontanarsene interiormente. Talvolta, proprio la distanza permette di riscoprire con maggiore intensità i luoghi, le persone e le esperienze che hanno contribuito a costruire la propria identità.

Nei suoi libri, la Sicilia e la Grecia dialogano attraverso immagini, ricordi e sentimenti.

Il mare diventa il simbolo di una separazione che è anche unione, di un viaggio che non cancella il passato ma lo trasforma in nuova consapevolezza.

Angela Argentino rappresenta così una voce della cultura italiana all’estero, capace di portare la sensibilità siciliana in un contesto internazionale e di raccontare, attraverso la poesia, l’esperienza universale di chi vive tra più mondi senza rinunciare a nessuno di essi.

Una storia nella quale la letteratura non è soltanto espressione artistica, ma anche un modo per custodire le proprie origini, comprendere il presente e dare forma alle emozioni che accompagnano ogni percorso umano.