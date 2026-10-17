Siracusa, al Santuario di Santa Lucia la presentazione del libro di Salvatore Bisicchia su San Francesco e la Regola

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SIRACUSA – La spiritualità francescana e la sua straordinaria attualità saranno al centro dell’incontro culturale e di fede in programma per domenica 18 ottobre 2026, alle ore 18:45, a Siracusa. Presso il salone della Basilica Santuario di Santa Lucia al Sepolcro, verrà infatti presentato il nuovo volume firmato da Salvatore Bisicchia, dal titolo “Io, Francesco d’Assisi, la Regola e gli altri francescani”.

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L’opera si configura come un profondo itinerario di riflessione interiore, capace di intrecciare la storia del Poverello d’Assisi con una testimonianza vissuta in prima persona.

Un cammino tra fede, rinascita e valori francescani

Il testo scritto da Bisicchia nasce da un’esperienza personale di fede, rinascita e gratitudine al Signore, proponendo ai lettori una rilettura della Regola e del carisma di San Francesco.

Un invito a riscoprire i capisaldi del messaggio francescano:

Fraternità e umiltà: principi cardine per la costruzione di relazioni umane autentiche.

principi cardine per la costruzione di relazioni umane autentiche. Pace e attenzione agli ultimi: valori essenziali che continuano a parlare con forza e urgenza al cuore dell’uomo contemporaneo.

La prefazione di Monsignor Calogero Peri

A impreziosire la pubblicazione è la prefazione curata da monsignor Calogero Peri, Vescovo di Caltagirone, che guida e introduce il lettore verso la chiave d’interpretazione e la profondità spirituale del volume proposto dall’autore.

L’appuntamento presso il salone del Santuario dedicatario della Santa Patrona siracusana rappresenta un’occasione di arricchimento non solo per la comunità dei fedeli, ma per quanti desiderano approfondire l’eredità etica e spirituale del francescanesimo