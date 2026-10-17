Pallamano, Serie A Silver: la Teamnetwork Albatro Nexgen torna in casa contro Lanzara con l’obiettivo continuità

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SIRACUSA, 17 ottobre 2026 – Quinta giornata di andata nel campionato di Serie A Silver per la Teamnetwork Albatro Nexgen, pronta a scendere sul parquet del PalaAkradina domani alle ore 16:00 per affrontare i salernitani del Lanzara.

I ragazzi guidati da coach Lorenzo Martelli tornano a giocare davanti al proprio pubblico sulle ali dell’entusiasmo, spinti dal successo ottenuto sette giorni fa nel derby contro il CUS Palermo. Anche la formazione ospite si presenta a Siracusa forte di un’affermazione interna nell’ultimo turno di campionato, preannunciando una sfida dalle elevate sfumature agonistiche.

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Coach Martelli: «Serviranno concentrazione, determinazione e personalità»

Alla vigilia del match, il tecnico blu-arancio Lorenzo Martelli ha fatto il punto sullo stato di forma e sulle insidie della sfida:

«L’obiettivo è dare continuità al percorso di crescita intrapreso dalla squadra, che nelle ultime settimane ha mostrato segnali importanti. Affronteremo un avversario che conosciamo bene, già incontrato in passato anche nei playoff promozione. Sappiamo che ci attende una partita dura, intensa e combattuta, nella quale serviranno concentrazione, determinazione e personalità», evidenzia il coach.

«Vogliamo proseguire sulla strada tracciata nelle ultime settimane, consolidando i progressi fatti e continuando a crescere, sia individualmente che come collettivo. Ogni partita rappresenta un’opportunità per compiere un ulteriore passo avanti nel nostro percorso», conclude Martelli.

Diretta e copertura media

Il fischio d’inizio è programmato per le ore 16:00 di domani. Per i tifosi e gli appassionati che non potranno seguire la gara dagli spalti, l’incontro sarà trasmesso in diretta streaming su PallamanoTV a partire dalle 15:50.