Asp Siracusa, al via i concorsi per direttori di strutture complesse

Il direttore generale dell’Asp di Siracusa Salvatore Lucio Ficarra ha deliberato il 9 agosto scorso, previa autorizzazione dell’assessore regionale della Salute Ruggero Razza, l’avviso pubblico per l’indizione dei concorsi per titoli e colloquio di direttore di strutture complesse del ruolo sanitario, dell’area ospedaliera e dell’area territoriale delle diverse discipline, i cui posti risultano in atto vacanti nell’attuale Atto aziendale e confermati nella nuova rete ospedaliera approvata con decreto assessoriale n. 22 del 2019.

L’avviso pubblico, unitamente allo schema della domanda di partecipazione, è pubblicato integralmente sul sito internet aziendale www.asp.sr.it e all’Albo Pretorio dell’Azienda e sarà pubblicato per estratto sulla Gazzetta Ufficiale della Regione Sicilia serie concorsi e sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana IV serie speciale.

La Direzione aziendale si è riservata la facoltà di modificare, sospendere o revocare l’avviso qualora ricorrano motivi di pubblico interesse o per il sopravvento di nuove e diverse disposizioni normative e direttive regionali e nazionali e previa verifica della compatibilità finanziaria con i tetti di spesa assegnati all’Asp di Siracusa e dentro i limiti del fondo aziendale per il trattamento accessorio.

“Nel ringraziare tutti i dirigenti che hanno svolto le funzioni consentendo ai vari reparti di raggiungere gli obiettivi prefissati – dichiara il direttore generale Salvatore Lucio Ficarra – con la pubblicazione dei bandi per direttore di struttura complessa si intende voltare pagina e dare stabilità a tutta l’organizzazione, considerato che dotare i reparti e gli Uffici di un direttore di struttura complessa in via definitiva è un atto assolutamente necessario, che qualifica l’intera azienda. Ringrazio ancora una volta il presidente della Regione Siciliana e l’assessore regionale della Salute che ci hanno consentito di porre le basi per questa nuova tappa del processo continuo di miglioramento dei servizi del sistema sanitario regionale”.

Si tratta di 38 posti di direttore di Unità operativa complessa in atto vacanti del ruolo sanitario, dell’area ospedaliera e dell’area territoriale, confermati nella nuova rete ospedaliera, come di seguito dettagliati:

Presidio Ospedaliero Umberto I di Siracusa: Radioterapia, Ortopedia e Traumatologia, Pneumologia, Chirurgia Vascolare, Urologia, Otorinolaringoiatria, Recupero e Riabilitazione funzionale (Medicina Fisica e Rialitativa), Terapia intensiva (Anestesia e Rianimazione), Terapia intensiva neonatale, Laboratorio Analisi (Patologia Clinica), Anatomia ed istologia patologica, Astanteria (Medicina e Chirurgia d’Accettazione e Urgenza), Medicina Generale, Nefrologia, Malattie Infettive e tropicali

P.O. Avola: Cardiologia con UTIC, Ostetricia e Ginecologia, Pediatria, Terapia intensiva (Anestesia e Rianimazione), Astanteria (Medicina e Chirurgia d’Accettazione e Urgenza)

P.O. di Lentini: Medicina Generale, Pediatria, Terapia intensiva (Anestesia e Rianimazione), P.S. (Medicina e Chirurgia d’Accettazione e Urgenza)

P.O. di Augusta: Oncologia, Ematologia.

Area Territoriale: Modulo Dipartimentale Salute mentale adulti – Siracusa, Modulo Dipartimentale Salute mentale adulti – Augusta /Lentini, Modulo Dipartimentale Salute mentale adulti – Avola/Noto, Cure Primarie Siracusa, Neuropsichiatria dell’infanzia e dell’adolescenza, Servizio Igiene Ambienti di vita (SIAV), S.PreS.A.L, Distretto Sanitario di Lentini, Materno Infantile, Laboratorio di Sanità Pubblica (LSP), Servizio di Igiene degli Alimenti e Nutrizione (SIAN), Sanità Animale.

