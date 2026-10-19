Avola, danneggiati il cannocchiale e un albero nel nuovo Belvedere: denunciato un diciottenne

Read this article in English→

AVOLA – Ha un nome e un volto l’autore dell’atto vandalico che, nella notte dello scorso 2 ottobre, ha deturpato la piazzetta panoramica del Belvedere di Avola Antica, uno spazio pubblico riqualificato e restituito da pochissimo tempo alla fruizione di residenti e turisti.

Pubblicità

I Carabinieri della Stazione di Avola hanno infatti identificato e denunciato in stato di libertà alla Procura della Repubblica un diciottenne del posto, ritenuto responsabile del reato di danneggiamento aggravato.

Cannocchiale e pino danneggiati: la svolta grazie alle telecamere

Il giovane, agendo sotto la copertura dell’oscurità, si era accanito contro le strutture del belvedere, danneggiando gravemente il cannocchiale panoramico installato per l’osservazione del paesaggio e spezzando un albero di pino piantumato nell’area della piazzetta.

A consentire ai militari dell’Arma di risalire all’identità del responsabile è stata l’accurata analisi delle immagini registrate dai sistemi di videosorveglianza comunale installati nella zona. I fotogrammi estrapolati e incrociati dagli investigatori hanno permesso di ricostruire con esattezza i movimenti del diciottenne durante la notte dell’incidente, portando così al suo formale deferimento all’autorità giudiziaria.

L’operazione conferma l’efficacia dei presidi tecnologici di controllo del territorio messi in campo per tutelare il decoro urbano e i beni della collettività.

Ricevi le notizie di WLTV su Telegram, appena escono: iscriviti al canale