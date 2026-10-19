Francesco Giuffrida nominato nuovo referente dei Funzionari della Polizia di Stato per il Siulp di Siracusa

Seguici e aiutaci a crescere

Read this article in English→

SIRACUSA – Passaggio organizzativo di rilievo all’interno del SIULP (Sindacato Italiano Unitario Lavoratori Polizia) della provincia di Siracusa. Nel corso dell’ultimo direttivo provinciale, il Commissario Capo della Polizia di Stato e attuale Dirigente della Sezione Polizia Stradale di Siracusa, Francesco Giuffrida, è stato nominato ufficialmente Responsabile dei Funzionari della Polizia di Stato iscritti alla sigla sindacale nell’area aretusea.

Pubblicità

Incarico strategico a supporto della segreteria provinciale

Francesco Giuffrida, figura di comprovata esperienza e storico quadro direttivo del SIULP siracusano, è stimato per le doti professionali, l’umanità e l’attaccamento ai valori della rappresentanza dei lavoratori in divisa.

Nel suo nuovo ruolo, il Commissario Capo lavorerà a stretto contatto con il Segretario Generale Provinciale del SIULP, Tommaso Bellavia, per definire ed attuare le linee d’azione e le tutele inerenti alla categoria dei Funzionari e dei Dirigenti della Polizia di Stato operanti nella provincia di Siracusa.

La nomina rafforza la struttura del sindacato maggioritario della Polizia sul territorio, garantendo una presenza capillare e un’interlocuzione puntuale sulle dinamiche organizzative e sulle esigenze del personale con qualifiche dirigenziali e direttive.

Ricevi le notizie di WLTV su Telegram, appena escono: iscriviti al canale