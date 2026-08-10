Avola, Polizia di Stato: controlli intensificati sul territorio nel fine settimana e festivi

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La Polizia di Stato, nella persona di Aldo Fusco, fa sapere che nel fine settimana e festivi sono stati intensificati i controlli del territorio e provincia.

Gli agenti del Commissariato e del Reparto Prevenzione Crimine di Catania hanno svolto un capillare servizio soprattutto nelle zone di Avola interessate dalla movida, identificando 130 persone e controllando 45 mezzi.



Sono state presidiate, nelle ore serali, le zone in cui si concentra la movida per garantire la sicurezza dei più giovani ponendo particolare attenzione al rispetto delle leggi che vietano la somministrazione di alcol ai minori.