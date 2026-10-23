Bancarotta: augustano deve scontare 4 anni di reclusione

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I Carabinieri della Stazione di Augusta hanno arrestato un uomo di 71 anni in esecuzione di un ordine di carcerazione emesso dalla Procura Generale presso la Corte d’Appello di Milano. Dopo le formalità di rito, l’uomo è stato condotto presso la Casa di Reclusione di Augusta, dove dovrà scontare la pena.

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Il 71enne, con precedenti penali per reati contro il patrimonio, è stato condannato a quattro anni e sette mesi di reclusione per evasione delle imposte sui redditi e bancarotta fraudolenta.

I fatti contestati risalgono rispettivamente al 2015, quando il reato fiscale sarebbe stato commesso a Gallarate, in provincia di Varese, e al 2019, a Modena.

L’arresto è stato eseguito dai militari dell’Arma in attuazione del provvedimento dell’autorità giudiziaria, che dispone l’espiazione della pena detentiva.

L’uomo è stato quindi associato alla struttura penitenziaria di Augusta per scontare la condanna.

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