Bimbo nel pozzo: verso il risarcimento delle parti civili

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È stata rinviata al prossimo 2 dicembre l’udienza preliminare relativa alla morte di Vincenzo Lantieri, il bambino di dieci anni deceduto il 27 giugno 2024 dopo essere precipitato in un pozzo nelle campagne di contrada Falabia, a Palazzolo Acreide, mentre partecipava alle attività di un Grest estivo. Il rinvio, disposto dal Gup del tribunale Antonella Coniglio, è stato concordato dalle parti per consentire alle compagnie assicurative di formulare una proposta di risarcimento dei danni in favore delle parti civili costituite nel procedimento.

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Soltanto dopo questo passaggio si potrà procedere con la discussione in aula. Il primo intervento sarà quello del pubblico ministero Davide Viscardi, chiamato a esporre le proprie conclusioni con la requisitoria. Seguiranno gli interventi dei legali delle parti civili, gli avvocati Cristiano Leonardi e Massimo Romano. Infine, prenderanno la parola gli avvocati Domenico Mignosa, Antonio Randazzo e Salvatore Scibetta, che difendono i rispettivi assistiti imputati nel procedimento penale.

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