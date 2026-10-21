Droga in carcere con il drone: custodia cautelare per due indagati

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Il gip del Tribunale di Siracusa, Antonella Coniglio, ha disposto la custodia cautelare in carcere per Ismane Mumuni, ghanese di 46 anni, e Salvatore Franco, messinese di 30 anni, accusati di aver tentato di introdurre sostanze stupefacenti nella casa circondariale di Cavadonna attraverso l’utilizzo di un drone.

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I due, assistiti dagli avvocati Tancredi Traclò, Gabriele Germano e Junio Celesti, sono comparsi davanti al giudice e avrebbero sostanzialmente ammesso le proprie responsabilità. La decisione sulla misura cautelare arriva dopo l’episodio avvenuto nella notte di sabato, quando gli agenti della Polizia penitenziaria li hanno sorpresi nell’area esterna dell’istituto di pena.

L’intervento della Polizia penitenziaria

L’operazione è scattata intorno alla mezzanotte, quando il personale addetto alla sala regia, durante il monitoraggio dei sistemi di videosorveglianza interni ed esterni, ha notato movimenti sospetti nelle immediate vicinanze del perimetro del carcere.

Immediatamente è stato attivato il dispositivo di intervento, con il comandante di reparto in missione e il vice commissario impegnati nel coordinamento delle operazioni. La tempestività dell’azione ha consentito di bloccare e arrestare due persone, mentre altri due presunti complici sono riusciti a fuggire approfittando dell’oscurità.

Sequestrati due chili di hashish e cocaina

Nel corso dell’intervento, gli agenti hanno sequestrato un drone che sarebbe stato utilizzato per sorvolare le mura di cinta e consegnare la droga ai detenuti.

All’interno del velivolo e nella disponibilità dei fermati sono stati rinvenuti circa due chilogrammi di hashish e alcuni grammi di cocaina. Sottoposta a sequestro anche l’autovettura utilizzata per raggiungere l’area adiacente alla struttura penitenziaria.

Proseguono le ricerche per individuare gli altri due soggetti che sarebbero riusciti a dileguarsi.

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