Siracusa, tenta il furto in un asilo nido: arrestato

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Tenta di rubare all’interno di un asilo nido nella zona alta della città, ma viene scoperto da una guardia giurata e arrestato dalla Polizia di Stato. Protagonista della vicenda un uomo di 43 anni, già conosciuto alle forze dell’ordine, accusato di tentato furto.

L’episodio si è verificato nella serata di ieri, quando una guardia particolare giurata, durante un controllo nell’edificio scolastico, ha notato un’intrusione. Ispezionando i locali, ha aperto un armadio, trovando al suo interno il quarantatreenne.

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L’uomo è riuscito a divincolarsi dalla presa della guardia e a fuggire. L’intervento tempestivo degli agenti delle Volanti della Questura di Siracusa, giunti sul posto e impegnati nelle ricerche nella zona interessata, ha però consentito di rintracciarlo e bloccarlo. Per il quarantatreenne sono scattate le manette.

Nel corso dei controlli sul territorio, inoltre, gli agenti hanno segnalato all’autorità amministrativa competente un giovane di 18 anni, trovato in possesso di una modica quantità di hashish. La segnalazione rientra nell’ambito delle attività di contrasto all’uso e allo spaccio di sostanze stupefacenti.

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