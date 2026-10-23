Blitz antidroga tra Catania e Agnone Bagni: arrestato 26enne insospettabile con oltre 1,5 kg di marijuana e munizioni

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CATANIA / AUGUSTA (SR) – Un’importante piazza di spaccio nel cuore del quartiere San Cristoforo a Catania è stata privata di uno dei suoi fornitori emergenti. I Carabinieri del Nucleo Investigativo del Comando Provinciale di Catania hanno tratto in arresto un insospettabile 26enne, ritenuto una figura emergente nel mercato della marijuana e attivo nella nota zona del “Passareddu”, precisamente lungo le vie attorno a via Poulet.

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Nonostante l’assenza di affiliati diretti alla criminalità organizzata secondo quanto ricostruito dagli investigatori, il giovane era riuscito a ritagliarsi una propria nicchia di mercato autonoma, rifornendo regolarmente gli pusher della zona.

I pedinamenti tra via Plebiscito e la villetta ad Agnone Bagni

L’operazione non è frutto del caso, ma il risultato di una prolungata attività di monitoraggio condotta dai militari dell’Arma nel rione San Cristoforo. Raccolti elementi indiziari sul conto del 26enne, i Carabinieri hanno predisposto servizi di osservazione e pedinamento sia attorno alla sua abitazione di via Plebiscito a Catania, sia nei pressi della residenza estiva ad Agnone Bagni, frazione marinara nel comune di Augusta (Siracusa).

A far scattare il blitz sono state le frequenti e ingiustificate trasferte del giovane tra le due province. Il 26enne è stato bloccato dai militari proprio sull’uscio della sua casa a Catania mentre si accingeva a rientrare.

In un frigo in disuso un chilo di droga, poi il blitz nel Siracusano

La successiva perquisizione domiciliare a Catania ha permesso di scoprire, all’interno di un frigorifero non funzionante, una busta contenente 1 chilo di marijuana già suddivisa in dosi pronte per lo smercio, oltre ad otto grammi di hashish e materiale per pesatura e confezionamento.

L’ispezione si è poi estesa alla villa di Agnone Bagni, dove i Carabinieri hanno recuperato ulteriori 450 grammi di marijuana, altro materiale da imballaggio e due proiettili di calibro diverso.

L’arresto del 26enne è stato convalidato dal Giudice per le Indagini Preliminari.

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