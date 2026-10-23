Variazione di Bilancio all’ARS, pioggia di micro-finanziamenti da 190 milioni: mappa dei fondi e polemiche sui criteri territoriali

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PALERMO – L’approvazione della Manovra finanziaria correttiva e della Variazione di Bilancio d’autunno all’Assemblea Regionale Siciliana porta in dote una pioggia di risorse pari a 190 milioni di euro destinata ad interventi locali e territoriali. Tuttavia, come spesso accade nell’Aula di Sala d’Ercole, la ripartizione dei fondi non ha seguito un criterio uniforme di distribuzione, sollevando vivaci polemiche sull’impianto complessivo del testo.

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La prassi parlamentare ha visto prevalere il consueto meccanismo dei rilanci e dei maxi-emendamenti d’Aula, nei quali i singoli deputati regionali – di maggioranza ma anche di parte dell’opposizione – hanno scommesso su emendamenti mirati per garantire risorse ai propri collegi elettorali.

Tra utilità locale e la logica della spesa frammentata

Se da un lato la manovra ha consentito di sbloccare capitoli di spesa cruciali per la tenuta socio-economica dell’Isola – dai 3,5 milioni di euro per i ristori delle calamità e degli incendi nel Siracusano ai finanziamenti d’emergenza per la crisi idrica e agricola, passando per il sostegno alle ZES e le opere di rigenerazione urbana in vari comuni –, dall’altro non sono mancate le critiche per la forte frammentazione della spesa.

Un’ingente fetta dei 190 milioni è stata infatti canalizzata verso piccoli interventi di manutenzione stradale, contributi a sagre e festività locali, riqualificazioni di impianti sportivi minori e contributi ad associazioni del territorio: iniziative difese a spada tratta dai parlamentari proponenti come risposte dirette e immediate alle istanze dei territori, ma additate dai detrattori come interventi privi di una visione strategica d’insieme.

I nodi politici a Sala d’Ercole

Il braccio di ferro in Commissione Bilancio ed in Aula ha costretto i gruppi politici a complesse mediazioni fino alle prime luci dell’alba per evitare l’affossamento della manovra ed il ricorso all’esercizio provvisorio.

Le risorse approvate rappresentano tuttavia un polmone finanziario fondamentale che consentirà ai Comuni beneficiari ed agli enti locali di impegnare le somme entro la chiusura dell’esercizio finanziario 2026, avviando i relativi iter amministrativi e le procedure di spesa.

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