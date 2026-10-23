Terremoto nel Tirreno meridionale: forte scossa di magnitudo 5.5 avvertita in tutta la Sicilia

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PALERMO / ISOLE EOLIE – Forte paura e momenti di apprensione in gran parte della Sicilia. Alle 12:19 una terza e ben più intensa scossa di terremoto di magnitudo 5.5 ha fatto tremare l’intera isola, venendo distintamente avvertita da Palermo a Catania, lungo la fascia tirrenica e in tutto l’arcipelago delle Eolie.

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Secondo i dati rilevati dall’Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia (INGV), l’epicentro del sisma è stato localizzato nel Tirreno meridionale, in mare aperto a nord-ovest dell’isola di Alicudi. Nonostante la forte intensità dell’evento tellurico, dalle prime verifiche effettuate dalla Protezione Civile e dalle forze dell’ordine non si segnalano danni a persone o cose.

La sequenza dello sciame sismico nel Tirreno

La scossa delle 12:19 rappresenta l’evento di maggiore energia all’interno di una sequenza sismica ravvicinata registrata dai sismografi dell’INGV al largo delle Eolie:

Ore 11:51: Prima scossa di magnitudo 4.3 ;

Prima scossa di magnitudo ; Ore 11:56: Secondo evento di assestamento di magnitudo 3.6 ;

Secondo evento di assestamento di magnitudo ; Ore 12:19: La scossa principale di magnitudo 5.5 ;

La scossa principale di magnitudo ; Ore 12:24: Ulteriore replica di magnitudo 4.0 sempre nel medesimo distretto sismico.

Evacuazioni spontanee e gente in strada a Palermo

Il sisma delle 12:19, per la sua notevole energia, ha provocato forte panico tra i cittadini del capoluogo siciliano. A Palermo numerose persone abbandonato abitazioni, uffici e negozi riversandosi spontaneamente in strada. Tra i palazzi evacuati a titolo precauzionale anche la sede dell’Assessorato regionale alla Famiglia, dove dipendenti e utenti sono usciti all’esterno all’avvertire delle vibrazioni.

I comandi dei Vigili del Fuoco e le sale operative della Protezione Civile continuano il monitoraggio costante del territorio e della costa per verificare eventuali ripercussioni.

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