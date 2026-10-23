Noto firma in Spagna il gemellaggio con la Costa del Sol-Axarquía: intesa con 31 Comuni spagnoli per turismo e cultura

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NOTO (SR) / MALAGA – Importante passo in avanti nel percorso di proiezione ed internazionalizzazione per la città di Noto. Nella mattinata di oggi, presso la sede di Malaga, è stato ufficialmente sottoscritto il protocollo di gemellaggio tra il Comune di Noto e l’Associazione dei Comuni della Costa del Sol-Axarquía, l’ente sovracomunale che raggruppa e rappresenta 31 municipalità dell’Andalusia e del sud della Spagna.

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L’accordo istituzionale nasce con l’intento di unire le forze e creare una sinergia strategica tra due realtà territoriali unite da una profonda vocazione turistica, paesaggistica, enogastronomica e storico-culturale.

Gli ambiti di cooperazione: dal turismo ai finanziamenti europei

L’intesa siglata stabilisce un’ampia griglia di azioni e progetti condivisi che spazieranno tra diverse aree d’intervento:

Promozione e cultura: Organizzazione congiunta di festival, mostre d’arte, fiere enogastronomiche ed eventi promozionali per valorizzare le eccellenze locali sui rispettivi mercati;

Organizzazione congiunta di festival, mostre d’arte, fiere enogastronomiche ed eventi promozionali per valorizzare le eccellenze locali sui rispettivi mercati; Giovani e sport: Attivazione di programmi di mobilità giovanile, visite di studio per studenti ed interscambi tra delegazioni e società sportive del territorio netino e spagnolo;

Attivazione di programmi di mobilità giovanile, visite di studio per studenti ed interscambi tra delegazioni e società sportive del territorio netino e spagnolo; Innovazione e pubblica amministrazione: Condivisione di best practice e modelli gestionali in materia di transizione digitale , inclusione sociale ed efficientamento della gestione dei rifiuti ;

Condivisione di best practice e modelli gestionali in materia di , ed efficientamento della ; Progettazione comunitaria: Sviluppo di partenariati strategici per la presentazione di progetti condivisi volti ad intercettare e gestire finanziamenti ed erogazioni dirette dell’Unione Europea.

Un gruppo di lavoro permanente per la crescita del territorio

Per garantire l’operatività dell’intesa e monitorare l’andamento delle singole iniziative, l’accordo prevede anche la futura costituzione di un gruppo di lavoro permanente composto dai rappresentanti delle amministrazioni coinvolte.

L’obiettivo dichiarato dall’Amministrazione comunale di Noto è fare del gemellaggio un volano economico concreto, in grado di generare ricadute positive dirette sull’indotto turistico, sulle imprese locali, sul terzo settore e sulle giovani generazioni, consolidando la centralità della capitale del Barocco nel panorama dei grandi circuiti culturali europei.

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