La grande danza contemporanea al Teatro Comunale di Priolo Gargallo: arriva il Festival Internazionale del Balletto con Spellbound

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PRIOLO GARGALLO (SR) – Il grande balletto d’autore fa tappa nella provincia di Siracusa. Il Teatro Comunale di Priolo Gargallo si prepara ad accogliere due serate d’eccezione inserite nel cartellone del Festival Internazionale del Balletto, con la partecipazione straordinaria della Compagnia Spellbound Contemporary Ballet, eccellenza della danza italiana nel mondo.

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Il palco di via del Fico ospiterà tre acclamate produzioni a firma dei celebri coreografi Mauro Astolfi e Roberto Tedesco, un trittico di opere capace di fondere forza atletica, estetica contemporanea e profonde riflessioni sull’esistenza.

Lunedì 26 Ottobre (ore 20:30): “Ghostland” & “Triple Trip”

La prima serata del dittico si aprirà con due performance ad altissimo impatto visivo e concettuale:

Ghostland (Coreografia di Mauro Astolfi): L’opera analizza un habitat non immaginario ma politico e profondamente umano, in cui la presenza fisica tende alla trasparenza. In una società contemporanea guidata dalla performance e dall’apparire, una comunità di danzatori si muove con millimetrica precisione mentre l’identità si riduce a un’eco imperfetta.

L’opera analizza un habitat non immaginario ma politico e profondamente umano, in cui la presenza fisica tende alla trasparenza. In una società contemporanea guidata dalla performance e dall’apparire, una comunità di danzatori si muove con millimetrica precisione mentre l’identità si riduce a un’eco imperfetta. Triple Trip (Coreografia di Roberto Tedesco): Un’esplorazione coreografica in cui memoria, realtà e proiezione futura si sovrappongono. Sei corpi – divisi a coppie sul passato, sul presente e sul futuro – tracciano traiettorie parallele destinate a convergere in una dimensione temporale inedita ed aliena.

Martedì 27 Ottobre (ore 20:30): “Vivaldiana”

Il secondo appuntamento vedrà in scena la celebre creazione “Vivaldiana”, con la firma coreografica di Mauro Astolfi:

Un’opera pensata come rielaborazione originale e dinamica dell’universo musicale di Antonio Vivaldi. Lo spettacolo rende omaggio alla figura del compositore veneziano, restituendone la carica di ribellione, l’anticonformismo e il genio creativo capaci di stravolgere i canoni della musica barocca, tradotti in movimento dalla potenza espressiva e virtuosa del corpo di ballo.

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