Francofonte, grave incidente in via Armando Diaz: ciclista travolta da un mezzo ed elitrasportata a Catania

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FRANCOFONTE (SR) – Mattinata di forte apprensione a Francofonte per un gravissimo incidente stradale verificatosi intorno alle 10:30 lungo via Armando Diaz, arteria viaria centrale del comune agrumicolo e luogo di intenso passaggio per la presenza di un frequentato supermercato.

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Ad avere la peggio è stata una donna di circa cinquant’anni, residente nel centro siracusano, travolta da un automezzo mentre si trovava in sella alla propria bicicletta.

I soccorsi d’urgenza e il trasferimento in elicottero a Catania

L’impatto, avvenuto sotto gli occhi di diversi passanti, ha fatto scattare immediatamente i soccorsi. Sul posto sono giunti tempestivamente i sanitari del 118 con un’ambulanza. Constatata la gravità dei traumi riportati dalla vittima e la criticità del quadro clinico, i medici hanno richiesto l’intervento straordinario dell’elisoccorso.

L’elicottero del 118 è atterrato nell’elisuperficie di contrada Sant’Antonio, dove la donna è stata trasferita a bordo dell’ambulanza per poi essere elitrasportata d’urgenza verso un presidio ospedaliero altamente specializzato di Catania.

Comunità in ansia per una cittadina molto conosciuta

La notizia del drammatico sinistro si è sparsa in breve tempo in tutta Francofonte, destando profonda commozione ed ansia tra i residenti. La cinquantenne è infatti molto conosciuta in città per la sua vitalità e per la grande passione per le due ruote, con cui era solita spostarsi quotidianamente in sella alla sua mountain bike per le vie del paese.

In via Armando Diaz sono intervenuti gli agenti della Polizia Locale di Francofonte, che hanno provveduto a delimitare l’area, a gestire la viabilità ed ad effettuare i rilievi planimetrici. I vigili urbani stanno ascoltando i testimoni e verificando l’eventuale presenza di telecamere di videosorveglianza nell’area del supermercato per accertare l’esatta dinamica dello scontro e le relative responsabilità.

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