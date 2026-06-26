Cafeo: “La piena dell’Anapo mitigata dalla pulizia dell’alveo” (VIDEO)

“La piena del fiume Anapo, a seguito delle piogge torrenziali che hanno colpito negli scorsi giorni il nostro territorio per colpa del ciclone Harry, avrebbe potuto avere conseguenze più gravi se l’Ente Sviluppo Agricolo, dietro stimolo dell’assessorato all’Agricoltura e alle Foreste, non fosse intervenuto per la pulizia del fiume a monte di Capocorso.”

Lo dichiara Giovanni Cafeo, responsabile regionale dei dipartimenti della Lega Sicilia.

“L’intervento, per il quale ringrazio il commissario dell’ESA Carlo Turriciano e l’assessore Sammartino, ha impedito occlusioni sul ponte come in altri eventi simili o minori – ha precisato Cafeo – facendo scorrere il fiume e consentendo alla piena di limitare al minimo i danni.”

“Auspico che la convenzione con il comune di Siracusa, così come prevista la scorsa estate dopo il sopralluogo nelle contrade di Tivoli, diventi al più presto realtà – conclude Cafeo – visto che la prevenzione è certamente il miglior metodo per limitare e fronteggiare i pericoli del dissesto idrogeologico, sempre più frequenti in questi anni.”