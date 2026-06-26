Massimo Mancuso, il “Serpico” di Noto

Nel territorio della Sicilia sud-orientale, il nome di Massimo Mancuso è noto ben oltre gli ambienti dell’Arma dei Carabinieri.

Per molti rappresenta un esempio di professionalità e dedizione al servizio, maturato attraverso un costante impegno nelle attività investigative e nel controllo del territorio.

Originario della provincia di Cosenza e residente da anni a Noto, secondo le informazioni disponibili sui suoi profili social, Mancuso è nato nel dicembre del 1970 e ha sviluppato gran parte della propria carriera professionale nel territorio siracusano.

Nel corso degli anni, il suo nome è stato associato a numerose attività di polizia giudiziaria condotte dalla Compagnia Carabinieri di Noto.



Tra i riconoscimenti ufficialmente documentati figurano encomi e attestati conferiti per il contributo fornito nell’ambito di importanti indagini e operazioni di servizio. In particolare, è stato tra i militari premiati per il ruolo svolto in un’indagine per omicidio che ha consentito l’individuazione del responsabile e il ritrovamento della vittima. Successivamente, ha ricevuto ulteriori attestazioni di merito per attività di contrasto alle truffe ai danni degli anziani, un fenomeno criminale particolarmente insidioso e diffuso.

Al di là delle onorificenze ricevute, è soprattutto l’esperienza maturata sul campo ad aver consolidato la sua reputazione professionale.

Negli ambienti della cronaca locale e tra gli operatori del settore giudiziario della provincia di Siracusa, Mancuso viene talvolta indicato con il soprannome di “Serpico”, richiamo al celebre investigatore divenuto simbolo di integrità, determinazione e rigore professionale.

Chi ha avuto modo di collaborare con lui in ambito professionale lo descrive come un investigatore meticoloso, determinato e particolarmente attento all’analisi dei dettagli. Nel corso degli anni, ha contribuito in maniera significativa all’attività operativa dell’Arma nell’area meridionale della provincia di Siracusa, comprendente località quali Noto, Pachino, Rosolini e Avola.

In un contesto in cui il lavoro delle forze dell’ordine viene spesso raccontato attraverso grandi operazioni , il percorso professionale di Massimo Mancuso si distingue soprattutto per la continuità dell’impegno, la presenza costante sul territorio e il contributo quotidiano a quell’attività discreta ma essenziale che rappresenta uno dei pilastri dell’azione investigativa.

Accanto alle riconosciute qualità professionali, chi conosce Mancuso ne sottolinea spesso anche il profondo lato umano. Durante la sua carriera si è distinto per la disponibilità nei confronti delle persone più fragili e per la costante attenzione verso chi vive situazioni di difficoltà e sofferenza.

Al di là del ruolo istituzionale, non sono pochi coloro che ricordano la sua capacità di ascoltare, offrire sostegno e tendere una mano a chi aveva bisogno di aiuto, dimostrando una sensibilità che va oltre i doveri del servizio. Questa combinazione di rigore professionale e umanità ha contribuito a consolidarne la stima all’interno della comunità e tra i colleghi, rendendolo per molti un autentico punto di riferimento. Per tali ragioni, viene considerato da numerosi cittadini un vero fiore all’occhiello dell’Arma dei Carabinieri esempio di come l’efficacia dell’azione investigativa possa accompagnarsi a valori di solidarietà, vicinanza e attenzione verso il prossimo.

Corrado Puliatti