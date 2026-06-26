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Ambiente, Priolo Gargallo, Sicilia

“Indossiamo la maglia della salute”: Priolo non si ferma contro i miasmi

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Piazza quattro canti a Priolo si tinge di giallo e nero. I colori della protesta cittadina contro i miasmi che, da settimane, infestano l’aria del Paese e le zone limitrofe rendendo l’aria irrespirabile.

Questa mattina, dopo il sit in di lunedì 22 giugno, un corteo guidato dalle organizzatrici Giusy Romano, Kimberly Mallo e Roberta Gionfriddo è partito da Viale Annunziata, terminando con un sit – in a Piazza quattro canti.

Continueremo a non fermarci, stiamo mettendo radici. Sosteneteci“. “Da questo momento in poi non possiamo abbassare più la voce” dicono Kimberly Mallo e Roberta Gionfriddo.

L’orario e il sole cocente non hanno fermato il gruppo di cittadini, uniti per una causa comune: “Significa molto la loro presenza – dice Giusy Romano – e vuol dire che il territorio risponde e ha bisogno di risposte che chiediamo attraverso i nostri rappresentati. Speriamo in una loro chiamata con risposte certe“.

Un sit – in non solo di cittadini

Adulti e bambini hanno partecipato alla manifestazione e a turno hanno ribadito il disagio che dura ormai da diverse settimane e il diritto alla salute.

Presenti alla manifestazione anche il presidente di Confindustria Gianpiero Reale per ascoltare il punto di vista e le lamentele dei cittadini. “Una sistuazione – dice Reale – che danneggia i cittadini, ma anche le aziende stanno soffrendo, perché significa perdere reputazione e credibilità. Si stanno facendo controlli straordinari e verifiche, anche con enti di controllo e sono tutti i giorni negli stabilimenti. La speranza è che si possa arrivare a qualcosa di concreto“.

Tra i presenti anche l’ambientalista Lucia Buonconsiglio e Padre Palmiro, intervenuti con la richiesta di verifiche da parte della Regione su materiali tossici emessi nell’aria (come mercurio, arsenico, cadmio…) e lo storico di una terra dalle falde acquifere inquinate da anni.

Il deputato Carlo Auteri, infine, ha espresso l’importanza della cura e prevenzione.

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