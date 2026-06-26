Scontro frontale sulla SS 417: due feriti, interviene l’elisoccorso

Ramacca (CT) – Grave incidente stradale sulla Strada Statale 417 “di Caltagirone”, in territorio di Ramacca. Due autovetture si sono scontrate frontalmente. Il bilancio è di due feriti.

Sul posto sono intervenuti i sanitari del Servizio 118 con ambulanze ed eliambulanza per il soccorso ai feriti, i Vigili del Fuoco di Palagonia per le operazioni di estrazione e messa in sicurezza dei veicoli, la Polizia Stradale di Caltagirone per i rilievi e la gestione del traffico, e gli operai dell’ANAS per il ripristino delle condizioni di sicurezza del tratto interessato.

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