Trasporto pubblico: la Sais subentra a a se stessa

Il futuro del trasporto pubblico locale, dopo l’aggiudicazione del bando europeo alla Sais Autolinee, sarà l’argomento di una conferenza stampa che si terrà lunedì prossimo (29 giugno), alle ore 11, nel salone “Paolo Borsellino” di Palazzo Vermexio.

​Parteciperanno il sindaco Francesco Italia, l’assessore alla Mobilità e trasporti Vincenzo Pantano e il direttore dell’azienda vincitrice, Vincenzo Asaro.

​La nuova gestione del Tpl scatterà l’1 gennaio 2027 e prevede l’introduzione di novità contenute nel capitolato di gara. La Sais, attuale titolare del servizio, subentrerà a se stessa essendo stata l’unica azienda a partecipare al bando. La durata dell’appalto è di nove anni per una spesa totale di circa 26 milioni.