Our website use cookies to improve and personalize your experience and to display advertisements(if any). Our website may also include cookies from third parties like Google Adsense, Google Analytics, Youtube. By using the website, you consent to the use of cookies. We have updated our Privacy Policy. Please click on the button to check our Privacy Policy.
Ok, I Agree
Siracusa

Trasporto pubblico: la Sais subentra a a se stessa

0 Comments1 Min Read

Il futuro del trasporto pubblico locale, dopo l’aggiudicazione del bando europeo alla Sais Autolinee, sarà l’argomento di una conferenza stampa che si terrà lunedì prossimo (29 giugno), alle ore 11, nel salone “Paolo Borsellino” di Palazzo Vermexio.
​Parteciperanno il sindaco Francesco Italia, l’assessore alla Mobilità e trasporti Vincenzo Pantano e il direttore dell’azienda vincitrice, Vincenzo Asaro.
​La nuova gestione del Tpl scatterà l’1 gennaio 2027 e prevede l’introduzione di novità contenute nel capitolato di gara. La Sais, attuale titolare del servizio, subentrerà a se stessa essendo stata l’unica azienda a partecipare al bando. La durata dell’appalto è di nove anni per una spesa totale di circa 26 milioni.

Segui Web Live TV su Google News

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *

Related Posts