Siracusa, approvato l’emendamento Insieme: 160 mila euro per scuole, strade, verde e sicurezza

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Accettate le proposte firmate dai consiglieri Ciccio Vaccaro e Ivan Scimonelli su interventi che vanno dalle strutture scolastiche alla manutenzione viaria, fino al potenziamento della Protezione Civile e del verde urbano.

Il gruppo consiliare Insieme reduce dell’accettazione dell’emendamento alla deliberazione d’assestamento e salvaguardia degli equilibri del Bilancio di Previsione 2026/2028. Previsto un pacchetto di interventi di 160.000 euro per la città.

Le risorse destinate

L’atto sottoscritto destina risorse finanziarie su punti strategici relativi alla quotidianità dei cittadini e alla cura dei quartieri. Gli interventi previsti sono 6 e riguardano i seguenti settori:

La scuola con la “Costanzo” e 30.000 euro destinati alla ristrutturazione completa dei servizi igienici dell’istituto

Il parco giochi di Piazza Adda con 40.000 euro per opere di riqualificazione e abbellimento dell’area ludica

Il verde pubblico e decoro con 40.000 euro per l’acquisto e la piantumazione di nuove alberature in varie vie cittadine

l’illuminazione pubblica con 25.000 euro per l’installazione dei punti luce in via Francesco Tamagno

La manutenzione viaria con 15.000 euro per il ripristino del manto stradale in via Mascalucia (dal civico 36 al 42)

La protezione Civile con 10.000 euro per l’acquisto di nuove attrezzature operative per le emergenze.

«La nostra attività in Consiglio Comunale – dichiara il consigliere Ciccio Vaccaro – si misura sui risultati tangibili per la comunità. Questo emendamento rappresenta una sintesi di buon governo: siamo riusciti a individuare le giuste coperture finanziarie nel bilancio per rispondere alle istanze storiche dei quartieri, degli studenti e delle famiglie.

Ristrutturare i bagni di una scuola come la Costanzo o mettere in sicurezza strade e illuminazione nelle zone d’ombra come via Tamagno significa dare risposte reali dove servono. Un plauso va al lavoro di squadra del gruppo Insieme e a chi ha condiviso la bontà di queste priorità».