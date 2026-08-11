Siracusa, approvato l’emendamento Insieme: 160 mila euro per scuole, strade, verde e sicurezza

Accettate le proposte firmate dai consiglieri Ciccio Vaccaro e Ivan Scimonelli su interventi che vanno dalle strutture scolastiche alla manutenzione viaria, fino al potenziamento della Protezione Civile e del verde urbano.
Il gruppo consiliare Insieme reduce dell’accettazione dell’emendamento alla deliberazione d’assestamento e salvaguardia degli equilibri del Bilancio di Previsione 2026/2028. Previsto un pacchetto di interventi di 160.000 euro per la città.
Le risorse destinate
L’atto sottoscritto destina risorse finanziarie su punti strategici relativi alla quotidianità dei cittadini e alla cura dei quartieri. Gli interventi previsti sono 6 e riguardano i seguenti settori:
- La scuola con la “Costanzo” e 30.000 euro destinati alla ristrutturazione completa dei servizi igienici dell’istituto
- Il parco giochi di Piazza Adda con 40.000 euro per opere di riqualificazione e abbellimento dell’area ludica
- Il verde pubblico e decoro con 40.000 euro per l’acquisto e la piantumazione di nuove alberature in varie vie cittadine
- l’illuminazione pubblica con 25.000 euro per l’installazione dei punti luce in via Francesco Tamagno
- La manutenzione viaria con 15.000 euro per il ripristino del manto stradale in via Mascalucia (dal civico 36 al 42)
- La protezione Civile con 10.000 euro per l’acquisto di nuove attrezzature operative per le emergenze.
«La nostra attività in Consiglio Comunale – dichiara il consigliere Ciccio Vaccaro – si misura sui risultati tangibili per la comunità. Questo emendamento rappresenta una sintesi di buon governo: siamo riusciti a individuare le giuste coperture finanziarie nel bilancio per rispondere alle istanze storiche dei quartieri, degli studenti e delle famiglie.
Ristrutturare i bagni di una scuola come la Costanzo o mettere in sicurezza strade e illuminazione nelle zone d’ombra come via Tamagno significa dare risposte reali dove servono. Un plauso va al lavoro di squadra del gruppo Insieme e a chi ha condiviso la bontà di queste priorità».