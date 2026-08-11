Estate ad Avola, Cannata: “una settimana di eventi per vivere insieme la città”

L’estate entra nel vivo ad Avola con una serie di eventi annunciati dalla sindaca Rossana Cannata con una settimana di Ferragosto ricca di eventi “pronta ad accogliere avolesi, visitatori e turisti con un programma che unisce musica, sport, spettacolo, teatro e le nostre tradizioni”.
Ieri, nella notte di San Lorenzo, si è svolto uno dei primi eventi con musica nella Terrazza Stella del Mare e con lospettacolo pirotecnico alla Rotonda sul Mare. “Da oggi – dice la sindaca – si prosegue con tanti appuntamenti distribuiti in diversi luoghi della città, perché l’obiettivo è proprio quello di far vivere Avola e i suoi spazi attraverso occasioni di incontro e condivisione.
I prossimi eventi in programma
Il calendario della settimana di Ferragosto ad Avola prevede:
- 11 agosto, piazza Umberto I alle 20.30 con la presentazione ufficiale della squadra Calcio Avola 1949, seguita alle 21.30 dallo spettacolo dei Falsi d’Autore
- 12 agosto, in piazza Umberto I, la musica dei Namasté, e Francesco Gabbani Tribute Band
- 13 agosto tra i Giardini di Palazzo di Città alle 19.30 con “La leggenda dello scoglio nel mare” a cura di Avolesi nel Mondo, e a piazza Esedra la serata danzante del Centro Comunale Anziani
- Nella notte tra il 14 e il 15 agosto, dalle 23, il Parco Robinson di Pantanello ospiterà Rock-Aro DJ
- Dal 13 al 16 agosto in viale Piersanti Mattarella la 18ª Sagra del Pesce Spada con eventi collaterali serali
- 16 agosto alle 21 la chiusura con lo spettacolo teatrale popolare organizzato dalla Pro Loco di Avola in piazza Santa Venera, ad Avola Antica.
“Una settimana pensata – conclude Cannata – per pubblici e generazioni diverse, che mette insieme intrattenimento, cultura, sport e tradizione. Continuiamo a investire su una Avola capace di essere attrattiva e accogliente, che crea economia, ma soprattutto su una città da vivere insieme. Invito tutti a partecipare agli appuntamenti e a trascorrere con noi questi giorni di festa con sana partecipazione”.