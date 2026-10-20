Cambio di passo a Lentini, Leandro Di Mari entra nel Partito Democratico

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LENTINI (SR) – Nuovi assestamenti e movimenti d’area nel quadro politico della sinistra lentinese. Leandro Di Mari, fino a questo momento coordinatore cittadino di Sinistra Italiana e punto di riferimento per la coalizione Alleanza Verdi-Sinistra (AVS), ha ufficializzato la propria adesione al Partito Democratico di Lentini.

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La notizia è stata confermata e accolta positivamente dalla segretaria del circolo dem cittadino, Claudia Saccà, che vede nell’ingresso di Di Mari un ulteriore tassello nel percorso di radicamento e rilancio delle attività del partito sul territorio.

Di Mari: «Nuova tappa d’impegno con spirito costruttivo»

Nel commentare il passaggio, Leandro Di Mari ha voluto rivolgere un pensiero al suo recente passato politico prima di guardare alle sfide future:

«Ringrazio la segretaria Claudia Saccà e l’intero direttivo del PD per l’accoglienza – dichiara Di Mari –. Un ringraziamento sincero va anche alla comunità di AVS e Sinistra Italiana con cui ho condiviso un cammino importante. Tra i momenti più appassionanti ricorderò la campagna elettorale al fianco del candidato sindaco Enzo Pupillo. Inizio questa nuova tappa d’impegno con grande entusiasmo e senso di responsabilità: metto a disposizione idee ed energie per svolgere un lavoro incisivo che ridia prospettiva e fiducia a Lentini».

Saccà (PD): «Importante contributo per consolidare il nostro progetto»

La segretaria del PD lentinese, Claudia Saccà, ha evidenziato come l’ingresso di Di Mari rappresenti il coronamento di un dialogo iniziato già da tempo tra le forze dell’alveo progressista locale:

«Accogliamo Leandro con grande piacere – sottolinea Claudia Saccà –. Porta con sé un bagaglio di competenze e impegno maturato sul campo, frutto di un percorso di collaborazione strutturato già prima delle ultime amministrative. Siamo al lavoro per consolidare il nostro progetto politico in vista delle molteplici questioni amministrative e sociali da affrontare in città. Il coinvolgimento di persone motivate come Leandro sarà prezioso per le prossime iniziative che promuoveremo nei prossimi mesi».

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