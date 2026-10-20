Caso reclamo Licata-Siracusa, il club agrigentino risponde e ingaggia l’avvocato Grassani: «Fiduciosi nel nostro operato»

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LICATA (AG) / SIRACUSA – Tensione sull’asse Licata-Siracusa, non solo sul terreno di gioco ma anche nelle aule della giustizia sportiva. All’indomani della sfida disputata domenica scorsa allo stadio “Dino Liotta”, la società gialloblù ha confermato di aver ricevuto il preannuncio di reclamo formalizzato dalla dirigenza del Siracusa Calcio, che contesterebbe la presunta posizione irregolare di un tesserato schierato dai padroni di casa.

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Con una nota ufficiale diffusa nel pomeriggio, la società del Licata Calcio ha preso posizione pubblica sulla vicenda, annunciando le prime contromosse e la scelta della figura legale a cui affidare la propria tutela.

Ingaggiato il legale Grassani, il Licata: «Massima fiducia ed attenzione»

In attesa di conoscere nel dettaglio le motivazioni del ricorso che il Siracusa depositerà nei prossimi giorni presso gli organi della Giustizia Sportiva della Serie D (LND), la dirigenza agrigentina ha blindato la propria posizione legale affidandosi a uno dei massimi esperti italiani del settore.

«La Società resta in attesa di conoscere le motivazioni alla base di tale iniziativa, che saranno rese note nei prossimi giorni attraverso il deposito del relativo ricorso – si legge nel comunicato stampa diffuso dal Licata Calcio –. Nel frattempo, la società comunica di aver conferito formale mandato all’Avv. Mattia Grassani, noto ed affermato esperto di diritto sportivo, affinché tuteli nelle sedi competenti gli interessi e le ragioni del club».

Attesa per i motivi del reclamo azzurro

La dirigenza del Licata ha voluto comunque rassicurare la propria tifoseria ed il gruppo squadra circa la regolarità delle procedure di tesseramento e d’impiego dei propri atleti: «Il Licata Calcio affronterà l’intera vicenda con la massima attenzione e grande fiducia, in attesa degli sviluppi e degli opportuni chiarimenti, confidando fermamente in un esito positivo e favorevole della questione».

Nelle prossime ore si attende dunque il deposito ufficiale dei motivi del ricorso da parte del Siracusa Calcio, a cui farà seguito la pronuncia del Giudice Sportivo.

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