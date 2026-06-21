Catania, code di 6 km da San Giovanni Galermo a San Gregorio: traffico in tilt verso Messina

CATANIA – Domenica di traffico intenso e disagi sulla direttrice che collega San Giovanni Galermo e Gravina di Catania ai caselli autostradali di San Gregorio. Nel pomeriggio di oggi, 21 giugno 2026, si è formata una fila di circa 6 chilometri per chi è diretto verso Messina, con rallentamenti e code che hanno messo a dura prova la pazienza degli automobilisti.

La congestione ha interessato l’intera tratta da San Giovanni Galermo fino all’ingresso dei caselli di San Gregorio, snodo cruciale per chi prosegue verso lo Stretto. Le cause del rallentamento sono ancora in corso di accertamento: si ipotizza una combinazione di traffico domenicale intenso, flussi turistici legati al periodo estivo e possibili criticità puntuali sulla rete viaria.

La situazione è monitorata dalle autorità competenti. Si raccomanda agli automobilisti diretti verso Messina di valutare percorsi alternativi e di mettersi in viaggio con margine di tempo sufficiente.