Ternullo: “Condoglianze al sindaco di Ferla Giansiriacusa per il lutto familiare”

La vicecapogruppo di Forza Italia al Senato esprime vicinanza al primo cittadino e presidente del Libero Consorzio di Siracusa. “Uomo delle istituzioni, gli va il mio abbraccio più sentito”

“Apprendo con profonda tristezza del lutto che ha colpito il sindaco di Ferla, Michelangelo Giansiriacusa, e la sua famiglia. In questo momento di dolore intenso, voglio far sentire la mia vicinanza sincera a lui e ai suoi cari.” Lo afferma la vicecapogruppo di Forza Italia al Senato, Daniela Ternullo.

“A Michelangelo, che conosco come uomo delle istituzioni prima ancora che come amministratore, va il mio abbraccio più sentito. Alla famiglia le mie più sincere condoglianze”, conclude Ternullo.

tag, Daniela Ternullo- Forza Italia- Senato- Michelangelo Giansiriacusa- sindaco Ferla- Libero Consorzio Siracusa- lutto- condoglianze- vicinanza- istituzioni- politica- Siracusa