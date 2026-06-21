Cateno De Luca a Siracusa per l’assemblea provinciale

Si conclude a Siracusa il giro per le province della Sicilia da parte del deputato regionale Cateno De Luca, leader di Sud chiama Nord.

“Abbiamo completato tutte le assemblee provinciali – ha commentato De Luca – e anche qui abbiamo trovato entusiasmo e grande partecipazione”.

L’incontro è stato coordinato dal commissario provinciale Edy Bandiera, vice sindaco di Siracusa, e dal sindaco di Palazzolo Acreide Salvatore Gallo.

Presenti tanti amministratori della provincia di Siracusa per un confronto intenso e di grande prospettiva.

“Adesso concentriamoci sul 18 luglio – afferma De Luca – per il grande appuntamento al Politeama di Palermo. La prossima settimana, insieme alla presidente Laura Castelli, saremo in giro per le regioni del Sud Italia e poi l’8 luglio ci sarà la prima assemblea regionale del Lazio. Ci sono nuove adesioni a Sud chiama Nord, non solo in Sicilia. Il nostro progetto continua a crescere”.