Siracusa, la Municipale celebra san Sebastiano: “Pace e coesione in tempi di tensione”

SIRACUSA – La Polizia municipale di Siracusa ha rinnovato ieri, sabato 20 giugno, il legame con san Sebastiano, compatrono della città e protettore del Corpo. In occasione dell’apertura straordinaria della nicchia contenente il simulacro del Santo nella chiesa di Santa Lucia alla Badia, un corteo di agenti guidato dall’assessore Sergio Imbrò e dalla comandante Loredana Carrara ha attraversato piazza Duomo partendo da Palazzo Vermexio per partecipare alla celebrazione eucaristica.

L’omelia di Lomanto: “Pace in tempi di tensione”

La funzione è stata presieduta dall’arcivescovo di Siracusa, Francesco Lomanto, che nell’omelia ha sottolineato il valore della pace «in tempi di grandi tensioni, ad ogni livello: nella nostra società ricca di contrapposizioni e nella dimensione interiore».

Imbrò: “Più di una tradizione, dispiace per qualche assenza”

«Questi momenti rappresentano molto più di una tradizione», ha dichiarato l’assessore Imbrò. «Sono occasioni preziose per rafforzare il senso di appartenenza, condividere valori comuni e riconoscere il lavoro che ogni giorno gli agenti svolgono al servizio della città». Imbrò ha ringraziato gli agenti «per la dedizione, la professionalità e il senso del dovere dimostrati quotidianamente», oltre a Gaetano Romano, presidente del Comitato san Sebastiano, e ai vertici provinciali di Guardia di Finanza, Carabinieri, Aeronautica Militare, Marina Militare e Croce Rossa Italiana presenti alla cerimonia. «Le occasioni di festa e di condivisione ci uniscono e testimoniano la compattezza di un apparato importante per la vita della comunità siracusana. Dispiace per qualche assenza, dovuta a motivazioni diverse. Certe ricorrenze sono un’opportunità per confermare, con la presenza oltre che con le parole, il valore dell’appartenenza e dello spirito di corpo».

Italia: “Costruire comunità coese è impegno di tutti”

«Il legame tra la Polizia municipale e san Sebastiano rappresenta una tradizione che custodisce valori profondi per la nostra comunità», ha affermato il sindaco Francesco Italia. «In un tempo segnato da tensioni e divisioni, il messaggio di pace richiamato dall’arcivescovo Lomanto assume un significato ancora più forte: costruire comunità coese, rispettose e solidali è un impegno che riguarda ciascuno di noi. A nome dell’amministrazione comunale, rivolgo il mio ringraziamento agli agenti per il lavoro quotidiano che svolgono con professionalità e spirito di sacrificio al servizio di Siracusa».

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