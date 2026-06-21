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cronaca, Palermo, Sicilia

Palermo, incendio in falegnameria: evacuate 16 famiglie, nessun ferito

Le fiamme sono divampate nella notte in via Gabriele Vulpi, zona corso Calatafimi. Allarme alle 2.40, vigili del fuoco impegnati per ore. Rogo domato, indagini in corso sulle cause. Rilievi per valutare i danni alla struttura
Redazione0 Comments1 Min Read

PALERMO – Sedici abitazioni evacuate nella notte e tanta paura nel centro di Palermo per il vasto incendio divampato all’interno di una falegnameria in via Gabriele Vulpi, nella zona di corso Calatafimi. L’allarme è scattato intorno alle 2.40. Sul posto numerose squadre dei Vigili del fuoco.

Non si registrano feriti né persone intossicate. Domate dopo ore le fiamme, restano ancora da accertare le cause che hanno provocato il rogo. Rilievi in corso anche per valutare l’entità dei danni subiti alla struttura.

By Redazione

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