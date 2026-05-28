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Priolo, al via i Centri Estivi 2026: attività per bambini dai 4 ai 14 anni

Redazione0 Comments2 Mins Read

L’Amministrazione comunale di Priolo Gargallo ha avviato le procedure per la realizzazione dei Centri Estivi 2026, con l’obiettivo di offrire ai minori una proposta estiva qualificata e inclusiva, che coniughi socializzazione, crescita educativa, sport e divertimento.

Il progetto prevede la selezione di Enti del Terzo Settore interessati a presentare proposte per l’organizzazione di attività educative, sportive, ludico-ricreative e laboratoriali rivolte a bambini e ragazzi dai 4 ai 14 anni.

Contributi per le famiglie in difficoltà

L’Amministrazione intende sostenere concretamente le famiglie residenti che vivono situazioni di difficoltà economica e sociale o nelle quali sia presente una persona con disabilità, garantendo contributi economici per la frequenza ai Centri Estivi e la piena attuazione del principio di parità di trattamento e delle pari opportunità.

Gianni: “Investiamo sui nostri ragazzi”

«Continuiamo ad investire sui nostri bambini e sui nostri ragazzi perché crediamo fortemente nell’importanza di creare occasioni educative, ricreative e di inclusione sociale anche durante il periodo estivo», ha dichiarato il sindaco Pippo Gianni. «I Centri Estivi rappresentano un supporto fondamentale per le famiglie e un’opportunità di crescita sana per i più giovani».

Marullo: “Nessun bambino escluso”

L’assessore alle Politiche Sociali Gipi Marullo ha sottolineato l’attenzione alle fasce più fragili: «Abbiamo voluto prestare particolare attenzione alle famiglie che vivono condizioni di fragilità economica o sociale e ai nuclei familiari nei quali è presente una persona con disabilità, affinché nessun bambino venga escluso dalla possibilità di vivere esperienze formative e di socializzazione».

Come partecipare

Le istanze, sia da parte delle famiglie sia da parte degli Enti del Terzo Settore, dovranno pervenire entro le ore 12.30 dell’11 giugno 2026.

Il Sindaco e l’assessore invitano le associazioni e gli Enti interessati a partecipare attivamente al progetto, contribuendo alla costruzione di un’offerta estiva ricca e di qualità per il territorio priolese.

By Redazione

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