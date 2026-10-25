Controlli antidroga a Catania, doppio colpo dei “Falchi”: arrestato un 28enne ai domiciliari, denunciato uno scooterista

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CATANIA – Si intensifica l’azione di contrasto allo spaccio ed al traffico di sostanze stupefacenti nella città etnea. Nell’ambito dei servizi straordinari disposti dalla Questura di Catania, gli agenti della sezione “Falchi” della Squadra Mobile hanno portato a termine due distinte operazioni antidroga in diversi quartieri, culminate in un arresto ed una denuncia a piede libero.

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Droga sotto la bombola del gas: arrestato 28enne già ai domiciliari

Il primo intervento ha visto gli investigatori fare irruzione nell’abitazione di un 28enne catanese, soggetto già noto alle forze dell’ordine e sottoposto alla misura degli arresti domiciliari per precedenti legati a stupefacenti ed armi.

L’uomo, ritenendo che si trattasse di un ordinario controllo sulla presenza in casa, ha aperto la porta agli agenti. I “Falchi” hanno invece dato luogo ad una perquisizione approfondita dell’immobile, protetto all’esterno da un sistema di videosorveglianza. Le verifiche hanno dato esito positivo: nascosti sotto una bombola del gas, i poliziotti hanno rinvenuto 22 involucri di cocaina e crack, per un peso complessivo di circa 7,60 grammi.

All’interno dell’appartamento sono stati trovati e sequestrati anche bilancini di precisione, materiale vario per il confezionamento delle dosi e la somma in contanti di 4.740 euro, ritenuta provento dell’attività illecita di spaccio. Il 28enne è stato tratto in arresto per detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti, fermo restando il principio di presunzione d’innocenza fino a sentenza definitiva.

Pizzicato in scooter all’Antico Corso con 30 grammi di cocaina

Nella medesima giornata, un secondo blitz è stato messo a segno nella zona dell’Antico Corso, nei pressi di via Santa Maria della Catena.

Gli agenti della Squadra Mobile hanno intercettato e fermato un 54enne catanese (anch’egli con precedenti di polizia) a bordo di uno scooter. La successiva perquisizione sul posto ha permesso di scovare un involucro in cellophane termosaldato contenente circa 30 grammi di cocaina. Lo stupefacente è stato posto sotto sequestro e l’uomo è stato deferito in stato di libertà all’Autorità Giudiziaria per il reato di detenzione ai fini di spaccio.

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