Lutto nella Chiesa siciliana: è morto ad 88 anni il Cardinale Paolo Romeo, Arcivescovo emerito di Palermo

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ACIREALE (CT) – La Chiesa siciliana ed il mondo cattolico in lutto per la scomparsa di Sua Eminenza Reverendissima il Cardinale Paolo Romeo, Arcivescovo emerito di Palermo e storico diplomatico della Santa Sede. Il presule si è spento all’età di 88 anni nella mattinata di oggi, domenica 25 ottobre 2026, presso il presidio ospedaliero “San Marco” di Catania.

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L’annuncio è stato dato ufficialmente dalla Diocesi di Acireale, città natale a cui il Cardinale è rimasto visceralmente legato per tutta la sua vita e dove aveva scelto di ritirarsi negli ultimi anni.

Camera ardente e solenni esequie nella Cattedrale di Acireale

La Diocesi acese ha già reso noto il programma per l’ultimo saluto al Cardinale Romeo, la cui salma riceverà l’omaggio di fedeli ed istituzioni nel cuore della sua città:

Martedì 27 ottobre (ore 9:30): Allestimento ed apertura della camera ardente all’interno della Basilica Cattedrale di Acireale.

Allestimento ed apertura della all’interno della Basilica Cattedrale di Acireale. Martedì 27 ottobre (ore 20:00): Solenne veglia di preghiera in Cattedrale.

Solenne in Cattedrale. Mercoledì 28 ottobre (ore 11:00): Celebrazione delle esequie solenni nella Basilica Cattedrale di Acireale.

Dalla diplomazia pontificia alla guida dell’Arcidiocesi di Palermo

Nato ad Acireale il 20 febbraio 1938 ed ordinato sacerdote nel 1961, Paolo Romeo ha rappresentato una figura di straordinario rilievo nell’ambito della diplomazia vaticana e del governo pastorale:

Servizio diplomatico: Dopo gli incarichi nelle rappresentanze pontificie in Belgio, Lussemburgo, Venezuela, Rwanda e Burundi, il 17 dicembre 1983 fu nominato da San Giovanni Paolo II Nunzio Apostolico ad Haiti , ricevendo l’ordinazione episcopale il 6 gennaio 1984. In seguito ha ricoperto la carica di Nunzio in Colombia (1990), Canada (1999) ed Italia e Repubblica di San Marino (2001).

Dopo gli incarichi nelle rappresentanze pontificie in Belgio, Lussemburgo, Venezuela, Rwanda e Burundi, il 17 dicembre 1983 fu nominato da San Giovanni Paolo II , ricevendo l’ordinazione episcopale il 6 gennaio 1984. In seguito ha ricoperto la carica di Nunzio in (1990), (1999) ed (2001). Arcivescovo di Palermo: Il 19 dicembre 2006 Papa Benedetto XVI lo nomina Arcivescovo Metropolita di Palermo, guida che manterrà fino al 2015. Nel 2010 lo stesso Pontefice lo crea Cardinale .

Il 19 dicembre 2006 Papa Benedetto XVI lo nomina Arcivescovo Metropolita di Palermo, guida che manterrà fino al 2015. Nel 2010 lo stesso Pontefice lo crea . Il Conclave ed i ruoli regionali: Nel 2013 ha partecipato come Cardinale elettore al Conclave che ha eletto Papa Francesco. È stato inoltre Presidente della Conferenza Episcopale Siciliana ed Amministratore Apostolico dell’Eparchia di Piana degli Albanesi.

Il suo ministero episcopale è stato sempre guidato dal motto pascoliano e paolino Caritas omnia sustinet («La carità tutto sopporta»), sintesi del suo servizio incondizionato alla Chiesa ed alle persone.

Il profondo legame con Acireale e la Sicilia

Nonostante i prestigiosi incarichi internazionali che lo hanno portato per decenni lontano dall’isola, il Cardinale Romeo ha mantenuto costante ed inalterato il suo canale d’affetto ed attenzione verso la comunità ecclesiale di Acireale e l’intero clero siciliano.

Dopo la conclusione del mandato pastorale a Palermo, ha scelto di tornare a vivere stabilmente nella sua Acireale, alternando momenti di meditazione e preghiera alla presenza costante nelle solennità principali e nei lavori della Conferenza Episcopale Siciliana. La Sicilia perde un pastore autorevole, rigoroso nel dovere e profondo testimone della fede.

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