Il tango argentino conquista Priolo Gargallo per il Festival Internazionale del Balletto: stasera in scena al Teatro Comunale

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PRIOLO GARGALLO (SR) – Grande danza e grande musica d’autore protagoniste nella serata di oggi, domenica 25 ottobre 2026, a Priolo Gargallo. Il Teatro Comunale apre le proprie porte ad una tappa di rilievo del Festival Internazionale del Balletto, proponendo al pubblico un doppio appuntamento incentrato sulla magia, la passione e le sfumature d’ironia del tango argentino.

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Un programma articolato che vedrà l’alternarsi di una rappresentazione teatrale d’autore e di un momento di partecipazione diretta aperto a tutti gli appassionati.

Ore 18:30 – Lo spettacolo: “Le Tango des Malfaiteurs”

Ad aprire la serata sarà la performance della rinomata compagnia Naturalis Labor, che porterà in scena “Le Tango des Malfaiteurs”, ideata e firmata dal coreografo Luciano Padovani.

La pièce si presenta come un mosaico teatrale composto da piccole storie d’amore, corteggiamenti ed incontri fugaci che si consumano ed intrecciano in un luogo abbandonato, scanditi dalle note evocative di un solo di bandoneón. L’opera unisce la tecnica della danza contemporanea alla sensualità del tango classico, interpretata da cinque danzatori e tangueros di livello internazionale.

Dalle ore 20:00 – “Encuentro Tango”: il Teatro diventa una Milonga

Concluso lo spettacolo teatrale, il palcoscenico del Teatro Comunale cambierà veste per trasformarsi in una vera e propria milonga di Buenos Aires.

Dalle ore 20:00 la pista sarà aperta a tutti i ballerini ed appassionati che desiderano danzare ed immergersi nelle sonorità classiche e tradizionali del tango. Il momento sociale sarà arricchito dalla presenza d’eccezione dei maestri argentini Walter Suquia e Loredana De Brasi, che affiancheranno i partecipanti guidandoli in un viaggio emozionale nel cuore della cultura argentina.

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