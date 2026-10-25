Successo a Francofonte per il 6° “Tour Solidarietà e Legalità”: sport e beneficenza allo Stadio “Silvio Morina”

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FRANCOFONTE (SR) – Si è conclusa con uno straordinario successo di pubblico, partecipazione e generosità la 6ª edizione del “Tour Solidarietà e Legalità”, il torneo di calcio a scopo benefico andato in scena nella giornata di sabato 24 ottobre 2026 presso lo Stadio Comunale “Silvio Morina” di Francofonte.

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A promuovere l’iniziativa sono stati i poliziotti della Questura di Siracusa, sotto la guida del responsabile Giovanni Bruccone, da anni punto di riferimento nell’organizzazione di manifestazioni volte alla diffusione dei valori sociali, della legalità e dello sport come veicolo d’inclusione. L’evento ha goduto del patrocinio dei Commissari Straordinari del Comune di Francofonte.

Le squadre in campo ed il fondo benefico

Sul rettangolo di gioco dello stadio cittadino si sono sfidate quattro rappresentative locali, le quali hanno dato vita ad una giornata d’intenso agonismo ma soprattutto di grande unione ed amicizia:

Città di Francofonte – Vecchie Glorie ;

; Commercianti Lentini ;

; Questura di Siracusa ;

; Team ASP Siracusa.

Grazie alla risposta corale e spontanea delle squadre, degli sponsor e del pubblico sugli spalti, l’evento ha permesso di raccogliere 800 euro. L’intero ammontare delle donazioni verrà devoluto alla Caritas di Francofonte per sostenere in modo tangibile le famiglie ed i nuclei fragili del territorio.

I commenti: «Un gesto concreto di vicinanza al prossimo»

Al termine del triangolare benefico, il promotore Giovanni Bruccone ha inteso rivolgere un sentito ringraziamento a tutta la macchina organizzativa:

«Desidero rivolgere un sentito ringraziamento a tutte le squadre partecipanti per lo spirito di lealtà ed amicizia dimostrato sul campo, agli sponsor, ai Commissari Straordinari del Comune di Francofonte ed a quanti hanno contribuito al pieno successo di questa giornata. L’obiettivo primario resta quello di stare al fianco della nostra comunità».

All’insegna della benedizione e della gratitudine si sono intrecciate anche le parole del parroco padre Luca Gallina: «Vogliamo esprimere profonda gratitudine a chi ha organizzato ed a chi ha contribuito con generosità: ogni gesto di solidarietà e di prossimità verso il prossimo sarà ricompensato dal Signore».

L’organizzazione ha infine dato appuntamento alle prossime tappe ed edizioni del Tour per continuare a veicolare la cultura del rispetto e dell’aiuto reciproco nel territorio siracusano.

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