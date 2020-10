Covid: 475 nuovi positivi in Sicilia nelle ultime 24 ore, altre due vittime.

Sono 475 i nuovi positivi al Covid19 registrati in Sicilia nelle ultime 24 ore. Salgono così a 6.281 gli attuali positivi e passano a 540 i ricoverati in ospedale con un incremento di 11 ricoveri rispetto a ieri. Di questi 61 si trovano in terapia intensiva, 3 in più rispetto a ieri, mentre sono 479 i ricoveri in regime ordinario. Sono 5.471 le persone in isolamento domiciliare. I tamponi eseguiti sono 5.739 Anche oggi si registrano due nuove vittime che portano il totale a 362. I guariti sono 126.

