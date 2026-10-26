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Democrazia Cristiana, la Sicilia protagonista al XXI Congresso Nazionale: Enea nominato vice segretario vicario

L'assise di Roma ridefinisce i vertici dello Scudo Crociato. Ampia rappresentanza isolana con Di Mulo all'Organizzazione, Guccione all'Amministrazione e Falcone con Scilipoti Isgrò alla vicepresidenza.
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ROMA – Si è concluso a Roma il XXI Congresso Nazionale della Democrazia Cristiana, un passaggio che segna una svolta per lo Scudo Crociato e riporta la Sicilia al centro della cabina di regia politica del partito. L’assise ha rinnovato i vertici del Consiglio Nazionale e assegnato alla compagine siciliana ruoli chiave sul piano politico, organizzativo e di garanzia.

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Alla guida della segreteria, nel ruolo di Vice Segretario Nazionale Vicario, è stato nominato Giuseppe (Pippo) Enea, che sarà affiancato da Anna Maria Aiello nel ruolo di Vice Segretario Nazionale.

I vertici nazionali e l’assegnazione dei ruoli

La presenza isolana negli organi apicali si arricchisce con la nomina di Matilde Falcone e Domenico Scilipoti Isgrò quali Vice Presidenti del Consiglio Nazionale.

Sul versante operativo e gestionale, la Segreteria Organizzativa Nazionale è stata affidata a Giuseppe Di Mulo, mentre la gestione amministrativa del partito farà capo a Maurilio Guccione. Presidio confermato anche negli organismi statutari e di controllo: Nunzio Spanò entra nella Commissione Nazionale dei Probiviri e Ali Listi Maman nella Commissione Nazionale di Garanzia Statutaria.

Particolare riscontro registra il territorio etneo ed in particolare la comunità di Bronte, che vede l’ingresso a livello nazionale di Giuseppe Di Mulo (già coordinatore cittadino) e di Nunzio Spanò per la tutela del codice etico.

La squadra siciliana nel Consiglio Nazionale

L’ampia delegazione della Sicilia all’interno del nuovo Consiglio Nazionale conta complessivamente 15 componenti:

  • Giuseppe Enea
  • Salvatore Giuffrida
  • Giuseppe Di Mulo
  • Antonino Costanzo N.
  • Antonino Luigi Saitta
  • Romj Cocitti
  • Milena Salerno
  • Sebastiano Mandolfo
  • Anna Maria Aiello
  • Matilde Falcone
  • Ali Listi Maman
  • Maurilio Guccione
  • Giuseppina Zarcone
  • Agostino Vitale
  • Domenico Scilipoti Isgrò

Un quadro maturato a seguito dell’opera di riorganizzazione condotta sul territorio negli ultimi mesi dall’onorevole Salvo Giuffrida, commissario regionale del partito, anch’egli confermato all’interno del Consiglio Nazionale.

Le dichiarazioni di Pippo Enea

A margine dei lavori congressuali, il neo Vice Segretario Vicario Pippo Enea ha delineato gli indirizzi programmatici del nuovo corso:

«Restiamo aperti alla collaborazione con qualsiasi militante che si riconosca nei principi della Democrazia Cristiana. Non pretendiamo nulla: chiediamo soltanto di essere al servizio dei siciliani, per il bene e il benessere comune. In politica non bisogna agire con i sentimenti, men che mai operare con i risentimenti. Oggi la Sicilia ha portato a livello nazionale una squadra di persone fattive e costruttive, pronte a lavorare per il bene comune».

Il Congresso ha ribadito la collocazione della Democrazia Cristiana quale forza centrista, autonoma e popolare, con l’obiettivo prioritario di avviare iniziative sul territorio focalizzate sullo sviluppo economico del Mezzogiorno e sul sostegno alle giovani generazioni.

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