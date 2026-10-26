Democrazia Cristiana, la Sicilia protagonista al XXI Congresso Nazionale: Enea nominato vice segretario vicario

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ROMA – Si è concluso a Roma il XXI Congresso Nazionale della Democrazia Cristiana, un passaggio che segna una svolta per lo Scudo Crociato e riporta la Sicilia al centro della cabina di regia politica del partito. L’assise ha rinnovato i vertici del Consiglio Nazionale e assegnato alla compagine siciliana ruoli chiave sul piano politico, organizzativo e di garanzia.

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Alla guida della segreteria, nel ruolo di Vice Segretario Nazionale Vicario, è stato nominato Giuseppe (Pippo) Enea, che sarà affiancato da Anna Maria Aiello nel ruolo di Vice Segretario Nazionale.

I vertici nazionali e l’assegnazione dei ruoli

La presenza isolana negli organi apicali si arricchisce con la nomina di Matilde Falcone e Domenico Scilipoti Isgrò quali Vice Presidenti del Consiglio Nazionale.

Sul versante operativo e gestionale, la Segreteria Organizzativa Nazionale è stata affidata a Giuseppe Di Mulo, mentre la gestione amministrativa del partito farà capo a Maurilio Guccione. Presidio confermato anche negli organismi statutari e di controllo: Nunzio Spanò entra nella Commissione Nazionale dei Probiviri e Ali Listi Maman nella Commissione Nazionale di Garanzia Statutaria.

Particolare riscontro registra il territorio etneo ed in particolare la comunità di Bronte, che vede l’ingresso a livello nazionale di Giuseppe Di Mulo (già coordinatore cittadino) e di Nunzio Spanò per la tutela del codice etico.

La squadra siciliana nel Consiglio Nazionale

L’ampia delegazione della Sicilia all’interno del nuovo Consiglio Nazionale conta complessivamente 15 componenti:

Giuseppe Enea

Salvatore Giuffrida

Giuseppe Di Mulo

Antonino Costanzo N.

Antonino Luigi Saitta

Romj Cocitti

Milena Salerno

Sebastiano Mandolfo

Anna Maria Aiello

Matilde Falcone

Ali Listi Maman

Maurilio Guccione

Giuseppina Zarcone

Agostino Vitale

Domenico Scilipoti Isgrò

Un quadro maturato a seguito dell’opera di riorganizzazione condotta sul territorio negli ultimi mesi dall’onorevole Salvo Giuffrida, commissario regionale del partito, anch’egli confermato all’interno del Consiglio Nazionale.

Le dichiarazioni di Pippo Enea

A margine dei lavori congressuali, il neo Vice Segretario Vicario Pippo Enea ha delineato gli indirizzi programmatici del nuovo corso:

«Restiamo aperti alla collaborazione con qualsiasi militante che si riconosca nei principi della Democrazia Cristiana. Non pretendiamo nulla: chiediamo soltanto di essere al servizio dei siciliani, per il bene e il benessere comune. In politica non bisogna agire con i sentimenti, men che mai operare con i risentimenti. Oggi la Sicilia ha portato a livello nazionale una squadra di persone fattive e costruttive, pronte a lavorare per il bene comune».

Il Congresso ha ribadito la collocazione della Democrazia Cristiana quale forza centrista, autonoma e popolare, con l’obiettivo prioritario di avviare iniziative sul territorio focalizzate sullo sviluppo economico del Mezzogiorno e sul sostegno alle giovani generazioni.

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