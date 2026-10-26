Ars, salta la fusione tra Dc e Lega: passa soltanto il deputato siracusano Carlo Auteri

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PALERMO – Quello che a fine estate si preannunciava come un potenziale accordo strutturale e di fusione tra i gruppi di Democrazia Cristiana e Lega all’Assemblea Regionale Siciliana si concretizza infine in un singolo cambio di casacca. A compiere il passaggio ufficiale nelle file del Carroccio sarà soltanto il deputato siracusano Carlo Auteri.

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L’ingresso del parlamentare regionale verrà ufficializzato nella mattinata di domani nel corso di una conferenza stampa appositamente convocata presso la sede dell’ARS di Catania, alla presenza dei vertici regionali e provinciali del partito leghista.

Dalle ambizioni di fusione al singolo passaggio

Il progetto politico tratteggiato nei mesi scorsi prevedeva una sinergia ben più ampia tra le due componenti parlamentari, intesa a creare un unico maxi-gruppo d’area all’interno di Palazzo dei Normanni.

Tuttavia, dopo settimane di interlocuzioni e trattative interne al centrodestra siciliano, l’operazione si è ridimensionata: l’intesa complessiva è tramontata, lasciando spazio unicamente all’adesione individuale di Auteri, che andrà a rafforzare la pattuglia leghista all’Ars.

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