Carianni (Floridia) a Carta: “Anche a Melilli spettacoli con i fondi Aerca”

Read this article in English→

Con un video postato sui social, il sindaco di Floridia, Marco Carianni, replica alle accuse lanciate dal deputato regionale Giuseppe Carta, di avere utilizzato i fondi Aerca per organizzare il palio dell’Ascensione e a Solarino il concerto di Fred De Palma. Il primo cittadino ha fatto notare che quei fondi, così come sono stati destinati dallo stesso Carta, erano riferibili alla riqualificazione urbana, ma anche alla promozione turistica dei territori beneficiari del finanziamento. “Da quale pulpito arriva la predica – ha detto Carianni – visto che l’onorevole Carta, sindaco di Melilli, utilizzato anch’egli i fondi Aerca oltre 450mila euro per la programmazione degli spettacoli estivi a Melilli allestendo i concerti di Rocco Hunt, Simone Cristicchi, Gaia e altri artisti. La ratio della legge è che si possa fare sia la promozione turistica del territorio sia la piantumazione di alberi, la riqualificazione delle pinete e altre iniziative green”.

Pubblicità

L’Ars ha approvato un emendamento a firma dell’onorevole Carta con il quale sono state apportate modifiche all’articolo 29 della legge regionale n. 3 del gennaio 2025 in materia di aree Aerca; al primo comma si legge, tra l’altro, che si prevede lo stanziamento di 5 milioni di euro per l’esercizio finanziario 2026 da ripartire tra i comuni dell’area ad elevato rischio di crisi ambientale “per il cinquanta per cento in parti uguali e per il cinquanta per cento in proporzione alla loro estensione territoriale”, mentre tra gli obiettivi della norma, la “rigenerazione urbana” e la “promozione del territorio”.

Ricevi le notizie di WLTV su Telegram, appena escono: iscriviti al canale