Ruba una sedia a rotelle dal Pronto Soccorso del Policlinico: 40enne denunciato a Catania

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CATANIA – Un gesto inspiegabile ai danni del presidio sanitario cittadino ha portato alla denuncia a piede libero di un uomo di 40 anni, originario della Colombia ma residente a Mascalucia. L’uomo è stato deferito all’Autorità Giudiziaria dagli agenti della Polizia di Stato con l’accusa di furto aggravato per aver sottratto una sedia a rotelle destinata ai pazienti del Pronto Soccorso dell’ospedale Policlinico di Catania.

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L’accesso in stato di ubriachezza ed il furto

Secondo quanto ricostruito dagli agenti dell’Ufficio Prevenzione Generale e Soccorso Pubblico (UPGSP) in servizio presso il posto fisso di Polizia del nosocomio etneo, il quarantenne si era presentato poche ore prima all’accettazione del Pronto Soccorso in evidente stato di alterazione alcolica. L’uomo appariva talmente stordito dall’abuso di alcol da non essere inizialmente in grado di fornire le proprie generalità ai medici e alle forze dell’ordine.

Approfittando di un momento di confusione e della costante affluenza nei locali dell’emergenza, il quarantenne ha adocchiato una delle sedie a rotelle lasciate in dotazione per l’assistenza dei deambulanti, l’ha prelevata e si è allontanato rapidamente dalla struttura facendo perdere le proprie tracce.

La denuncia ed il rintraccio il giorno successivo

Accortosi del furto del dispositivo medico indispensable per il trasporto dei malati, il personale sanitario in turno ha formalizzato immediata denuncia presso l’ufficio di Polizia interno, fornendo la descrizione dettagliata dell’uomo ed i dettagli dell’accaduto.

La bravata si è conclusa il giorno seguente quando il quarantenne, incredibilmente, si è ripresentato presso il medesimo Pronto Soccorso. Ad attenderlo ha trovato gli agenti di Polizia che, avendolo riconosciuto senza ombra di dubbio, lo hanno bloccato e condotto nei locali di servizio per le formalità di rito, facendo scattare la denuncia formale alla Procura della Repubblica di Catania.

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