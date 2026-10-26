Allarme precariato negli Enti Locali in Sicilia, Csa-Cisal: «L’80% del personale è part-time, servono risorse dall’Ars per i contratti full-time»

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PALERMO – Un quadro d’incertezza occupazionale ed il rischio concreto di un collasso funzionale per centinaia di Comuni dell’Isola. È l’allarme lanciato oggi, lunedì 26 ottobre 2026, dal sindacato Csa-Cisal, che punta i riflettori sulla condizione dei dipendenti degli enti locali siciliani, per la stragrande maggioranza impiegati con contratti a tempo parziale.

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Secondo le stime diffuse dal sindacato, ad oggi quasi l’80% del personale in forza ai Comuni siciliani è part-time, ovvero titolare di un contratto di lavoro che prevede un monte orario inferiore alle 36 ore settimanali ordinarie.

A spiegare le pesanti ripercussioni di questo assetto contrattuale sono i dirigenti del sindacato Csa-Cisal, Giuseppe Badagliacca e Gianluca Cannella:

Da oltre due decenni la spina dorsale della macchina amministrativa locale dell’Isola si regge sul contributo di personale ex precario, stabilizzato nel tempo ma congelato in regimi orari ridotti. Un’impasse che le casse comunali, spesso in dissesto o pre-dissesto finanziario, non possono risolvere in autonomia.

«I Comuni non dispongono delle risorse necessarie per l’incremento delle ore e si rischia la paralisi dei servizi – concludono i rappresentanti di Csa-Cisal –. La Regione ha l’obbligo morale ed istituzionale di intervenire nella prossima manovra di bilancio. Bisogna tutelare i lavoratori e riconoscere il loro contributo fondamentale a favore delle comunità locali, altrimenti siamo pronti a proclamare la mobilitazione generale».