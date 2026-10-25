Far West fuori dalla discoteca a Sassari: 17enne in fin di vita, arrestato il 19enne Alessio Tonzanu

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SASSARI – Una notte di movida trasformata in tragedia a Sassari. Un ragazzo di 17 anni lotta tra la vita e la morte all’ospedale “Santissima Annunziata” dopo essere stato gravemente ferito durante una violenta rissa scoppiata all’esterno del locale notturno “Le Iene”, in via Palmaera.

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Raggiunto al torace da uno o più fendenti sferrati da distanza ravvicinata, il minorenne è stato soccorso d’urgenza dai sanitari del 118 e trasportato in codice rosso presso il nosocomio cittadino, dove è stato sottoposto a un delicato intervento chirurgico salvavita.

La lite fuori dal club e i soccorsi in codice rosso

Secondo quanto ricostruito dagli agenti della Polizia di Stato giunti sul posto, il drammatico episodio è scaturito da un alterco tra giovani, rapidamente degenerato all’esterno del club.

Nel corso del parapiglia è spuntato un coltello: la lama ha colpito al petto il diciassettenne, che si è accasciato al suolo in gravi condizioni prima che i presenti lanciassero l’allarme.

In manette Alessio Tonzanu: l’accusa è tentato omicidio

Le indagini lampo condotte dagli investigatori della Questura di Sassari hanno permesso di individuare nel giro di poche ore il presunto responsabile dell’aggressione. Si tratta di Alessio Tonzanu, 19 anni, residente a Sorso.

Il diciannovenne è stato rintracciato e condotto in Questura in stato di fermo con l’accusa di tentato omicidio. Il giovane è assistito dall’avvocato Gianluigi Poddighe.

I precedenti: già arrestato nel 2025 per l’aggressione di Sennori

Il profilo di Alessio Tonzanu era già noto alle forze dell’ordine e agli uffici giudiziari. Nell’estate del 2025, infatti, il giovane era stato arrestato per il tentato omicidio di Francesco Sircana, raggiunto da dieci coltellate a Sennori durante i festeggiamenti in onore di San Giovanni Battista.

La recidiva del diciannovenne riaccende inevitabilmente il dibattito sui controlli nei luoghi della movida e sulle misure di prevenzione per i soggetti dediti a condotte violente.

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