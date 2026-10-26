Premio Riili al progetto dello Sbarcadero Santa Lucia: la soddisfazione del sindaco di Siracusa Francesco Italia

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SIRACUSA – Un importante riconoscimento nazionale e territoriale premia l’architettura e la rigenerazione urbana della città d’Aretusa. L’Ance Siracusa (Associazione Nazionale Costruttori Edili) ha conferito il prestigioso Premio Massimo Riili – Sezione Imprese – al progetto di riqualificazione urbana del waterfront dello Sbarcadero Santa Lucia.

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Un intervento infrastrutturale ed architettonico strategico, ideato per ricucire il tessuto urbano con il fronte mare, restituendo alla cittadinanza e ai turisti un’ampia area pedonale fruibile, sostenibile e pienamente integrata con il paesaggio costiero.

A margine dell’annuncio del premio, il sindaco di Siracusa, Francesco Italia, ha espresso la viva soddisfazione dell’amministrazione comunale per il traguardo raggiunto:

«Questo riconoscimento ci riempie di orgoglio perché premia una visione di città che mette al centro la qualità urbana, la sostenibilità e la valorizzazione del nostro straordinario patrimonio paesaggistico. Il premio rappresenta un importante attestato al valore di un’opera che, grazie al lavoro corale di progettisti, imprese e amministrazione comunale, ha restituito alla città uno dei suoi luoghi più identitari, trasformandolo in uno spazio accogliente e pienamente fruibile da cittadini e visitatori.

Ricevere un premio intitolato a Massimo Riili, figura che ha rappresentato un fondamentale punto di riferimento per il settore delle costruzioni e per lo sviluppo del territorio siracusano, rende questo risultato ancora più significativo. È il riconoscimento di un modello di trasformazione urbana che guarda al futuro senza perdere il legame con l’identità della nostra città».