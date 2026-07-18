Discariche Abusive nel Siracusano: Terza Bonifica in 15 Giorni, Rosa: “Tolleranza Zero Contro i Criminali dell’Ambiente”

Siracusa, 18 luglio 2026 – Prosegue senza sosta la lotta contro le discariche abusive lungo le strade provinciali del Siracusano. Completato il terzo intervento di bonifica straordinaria in meno di due settimane, con operazioni che hanno interessato aree strategiche del territorio.

Le Aree Bonificate

L’ultimo intervento ha riguardato tre zone della Strada Provinciale SB 3, nell’area Casale-Rizzone-Narbalata, nei pressi di Contrada Codalupo, in territorio di Noto al confine con Rosolini, nel cuore agricolo del Val di Noto.

Questo si aggiunge ai due precedenti interventi realizzati nelle zone:

Manghisi

Rosolini-Pachino (Strade Provinciali 4 e 26)

Un’Operazione Coordinata

L’attività rientra in una programmazione condivisa e coordinata dal Libero Consorzio Comunale di Siracusa, che vede la collaborazione di:

Siracusa Risorse

Polizia Provinciale

Dusty

Comune di Noto

“Non Solo Incivili, Ma Veri Criminali”

Pietro Rosa, vicepresidente del Libero Consorzio di Siracusa ed esponente di Grande Sicilia, ha sottolineato la gravità della situazione:

“Non ci troviamo soltanto davanti all’ennesima discarica abusiva. All’azione degli incivili che hanno abbandonato i rifiuti si è aggiunta quella di veri e propri delinquenti che hanno appiccato il fuoco ai cumuli. Un disastro nel disastro, perché i materiali bruciati dovranno essere sottoposti ad analisi prima di poter essere smaltiti in sicurezza.”

Ricerca dei Responsabili

Rosa ha annunciato il coinvolgimento diretto della Polizia Provinciale per individuare i colpevoli:

“Ho personalmente coinvolto la Polizia Provinciale affinché vengano ricercati elementi utili tra i rifiuti abbandonati per risalire agli autori di questo scempio. Chi deturpa il territorio, inquina l’ambiente e mette a rischio la salute pubblica deve essere chiamato con il proprio nome: sono criminali e devono rispondere delle proprie azioni.”

Collaborazione Istituzionale e Cittadina

Il vicepresidente ha ringraziato tutti gli enti coinvolti: il Libero Consorzio di Siracusa, il Comune di Noto, la Polizia Provinciale, Siracusa Risorse e Dusty. Un ringraziamento particolare è stato rivolto al consigliere comunale di Rosolini Daniele Giurato, a Elio Basilico, al gruppo Grande Sicilia Noto e ai numerosi cittadini che hanno segnalato le criticità.

L’Impegno per il Futuro

“Continueremo a operare con la stessa determinazione e con un metodo fondato sulla collaborazione tra istituzioni, enti e cittadini”, ha concluso Rosa. “Problemi stratificati da decenni non possono essere risolti in pochi giorni, ma siamo convinti che attraverso un impegno concreto sia possibile restituire decoro, sicurezza e tutela ambientale al nostro territorio.”

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