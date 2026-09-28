Droghe in lavanderia: denunciata coppia a Carlentini

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Una serra indoor per la coltivazione di canapa indiana ricavata all’interno del locale lavanderia di casa. È quanto hanno scoperto i Carabinieri di Carlentini nel corso di un servizio mirato al contrasto dello spaccio di sostanze stupefacenti.

L’operazione ha portato alla denuncia in stato di libertà di un 45enne, già noto alle forze dell’ordine per precedenti specifici, e della compagna di 44 anni. Durante la perquisizione domiciliare, oltre alle piante di canapa indiana rigogliose nella serra casalinga, i militari hanno rinvenuto altri 9 grammi di hashish, nascosti in un contenitore di plastica dentro un mobile della cucina.