Editoria e cultura, via libera della Giunta regionale al decreto da un milione. Caronia: «L’Irfis sia rapida nell’erogazione dei fondi»

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PALERMO – Un sostegno concreto al comparto del libro e dell’editoria siciliana, atteso dagli operatori del settore per dare impulso a nuove iniziative culturali. La Giunta regionale ha approvato formalmente il decreto che sblocca gli interventi finanziari previsti dall’articolo 7 della legge Finanziaria, grazie a uno stanziamento complessivo di un milione di euro.

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A esprimere soddisfazione per il traguardo raggiunto è la deputata regionale di Noi Moderati all’Ars, Marianna Caronia, che aveva sostenuto con convinzione la misura durante l’iter di approvazione della manovra finanziaria di dicembre.

Prestiti agevolati e contributi a fondo perduto per le aziende

Il provvedimento normativo punta a sostenere il tessuto imprenditoriale e culturale dell’Isola, prevedendo l’erogazione di prestiti a tasso agevolato e contributi a fondo perduto dedicati specificamente alle aziende editoriali e alle librerie radicate nel territorio siciliano da almeno un triennio, con una forte vocazione alla valorizzazione della cultura locale.

Superato lo scoglio dell’approvazione governativa, l’attenzione si sposta ora sulla fase esecutiva e sulla celerità dei pagamenti:

«Adesso la nostra attenzione si sposta sulla fase operativa – sottolinea Marianna Caronia –. Vigileremo con la massima fermezza affinché l’Irfis acceleri le procedure e sia estremamente rapida nel dare risposte concrete e immediate ai nostri librai e a tutti gli operatori del comparto, che attendono queste risorse per far partire i progetti».

La continuità dell’impegno culturale all’Ars

L’esponente di Noi Moderati inquadra il provvedimento all’interno di una più ampia strategia di valorizzazione del patrimonio identitario e librario della Sicilia, portata avanti in particolare attraverso la presidenza della commissione Biblioteca all’Assemblea Regionale Siciliana, un’esperienza istituzionale definita dalla stessa parlamentare come un motore di forte partecipazione e promozione culturale.

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