Floridia, replica infuocata di “Grande Sicilia”: «Basta polemiche, noi rispondiamo con i fatti e difendiamo la città»

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FLORIDIA (SR) – Scontro aperto nel dibattito politico floridiano. I consiglieri comunali del gruppo Grande Sicilia, Carmelinda Giuliano e Luigi Tarantello, affidano a una nota ufficiale una dura replica alle recenti dichiarazioni dei gruppi di maggioranza che sostengono l’amministrazione guidata dal sindaco Marco Carianni, rispedendo al mittente le accuse e rivendicando l’azione politica svolta sul territorio.

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Fondi AERCA, depurazione e il ruolo dell’onorevole Carta

Al centro del confronto vi è la gestione dei fondi e delle risorse destinate all’Area ad Elevato Rischio di Crisi Ambientale. Sulla questione, Giuliano e Tarantello invocano chiarezza basata unicamente sui documenti e sulla normativa vigente, respingendo ogni tentativo di strumentalizzazione politica.

Nel mirino della replica rientra anche il tema delle infrastrutture e dei finanziamenti sovracomunali, con un ringraziamento esplicito al lavoro istituzionale portato avanti dall’onorevole Giuseppe Carta:

«Rivendichiamo il lavoro dell’onorevole Giuseppe Carta per lo stanziamento di circa sei milioni di euro destinati al collegamento delle acque reflue di Floridia e Solarino al collettore di Siracusa: un intervento strategico per il territorio. Siamo certi che, grazie al suo impegno, entro dicembre arriveranno nuovi fondi regionali a sostegno dell’ambiente e della nostra comunità».

Tradizioni, malati oncologici e la questione Coda di Lupo

I consiglieri di Grande Sicilia toccano poi i punti caldi dell’agenda cittadina, a partire dalle tradizioni locali:

Festa dell’Ascensione e Palio: manifestazioni che appartengono all’intera comunità e non a singole parti politiche, ribadendo la piena disponibilità a reperire risorse concrete per tutelarle, lontani da strumentalizzazioni.

manifestazioni che appartengono all’intera comunità e non a singole parti politiche, ribadendo la piena disponibilità a reperire risorse concrete per tutelarle, lontani da strumentalizzazioni. Sostegno ai malati oncologici: definita come una priorità assoluta di dignità e vicinanza alle famiglie, chiedendo l’individuazione di risorse certe per il rimborso delle spese di viaggio verso i luoghi di cura.

definita come una priorità assoluta di dignità e vicinanza alle famiglie, chiedendo l’individuazione di risorse certe per il rimborso delle spese di viaggio verso i luoghi di cura. Discarica di contrada Coda di Lupo: richiesta di trasparenza totale e risposte verificabili. Secondo il gruppo di opposizione non risulterebbe alcun progetto formalmente trasmesso alla Regione per la messa in sicurezza del sito, invitando la maggioranza a rendere pubblica l’eventuale documentazione in proprio possesso.

Il ruolo dell’opposizione: «Floridia prima di tutto»

In chiusura, Giuliano e Tarantello tracciano il perimetro dell’azione politica del gruppo, fondata su un’opposizione seria, scevra da pregiudizi ma intransigente nel pretendere risposte:

«Noi continueremo a svolgere il nostro ruolo di opposizione con serietà, senza pregiudizi e senza rinunciare a riconoscere ciò che è utile per Floridia. Ma non accetteremo che chiedere conto delle scelte amministrative venga scambiato per un attacco alla città. Floridia viene prima delle appartenenze politiche».

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