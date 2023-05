Engie e Amazon inaugurano 2 parchi agrovoltaici a Mazara del Vallo , Ternullo (FI): “La strada giusta per un futuro sempre sostenibile”

Mazara del Vallo, 26/05/2023: “La partecipazione a eventi come l’inaugurazione di due parchi agrovoltaici realizzati da Engie Italia in collaborazione con Amazon, è da stimolo per continuare nell’impegno per una società sempre più smart. Il progetto nella fattispecie prevede di fornire energia verde che in un frangente storico di estrema crisi, contribuirà al fabbisogno energetico di 20mila case. Un progetto valido, in linea con l’impegno per un futuro sempre più sostenibile. Tali strutture rappresentano un passo avanti nella produzione di energia pulita e rinnovabile e permetteranno il risparmio di oltre 62mila tonnellate di emissioni di CO2 all’anno”. Lo afferma la senatrice di Forza Italia, Daniela Ternullo, a margine dell’inaugurazione dei parchi agrovoltaici a Mazara del Vallo.

“Ringrazio per l’invito il Ceo di Engie Italia, Monica Iacono e il Director Consumer Goods di Amazon Italia, Giorgio Busnelli. Grazie alla loro collaborazione e al loro impegno – conclude la Parlamentare – questi parchi agrovoltaici proiettano la Sicilia verso un futuro più ecosostenibile. Come rappresentante delle Istituzioni sono orgogliosa di supportare iniziative come questa, che promuovono lo sviluppo sostenibile e la tutela dell’ambiente. Da parte mia ci sarà sempre la disponibilità per continuare a lavorare insieme e costruire un futuro sempre più verde per il nostro Paese”.

