Enrico Deregibus porta in tour il libro “De Gregori i testi la storia delle canzoni

Parte il 21 giugno, nel giorno della Festa della musica, il tour di presentazione del volume “Francesco De Gregori. I testi. La storia delle canzoni” (Giunti), curato da Enrico Deregibus. Il giornalista piemontese in questo libro si sofferma sulle canzoni, più di 200, che De Gregori ha inserito nei suoi dischi, con ampie e dettagliate schede che riservano molte sorprese anche a chi conosce bene l’artista romano, uno dei più importanti protagonisti della storia della musica in Italia. Ad accompagnare le schede, i testi delle canzoni controllati e certificati direttamente da De Gregori, che ha dato così il suo avallo al volume.

Un libro di oltre 700 pagine che è una sorta di seconda parte di “Francesco De Gregori. Mi puoi leggere fino a tardi”, biografia del cantautore pubblicata da Deregibus nel 2015 sempre per Giunti.

Il volume verrà presentato in vari appuntamenti che toccheranno Lazio, Puglia, Piemonte, Liguria, Veneto e Sardegna. Altre date sono in via di definizione.

Si comincerà da Roma il 21 giugno alle 18 alla Libreria LeTorri di Tor Bella Monaca (Via Amico Aspertini 410) con un incontro condotto da Giommaria Monti e Mauro De Cillis.

Sabato 26 e domenica 27 giugno si passerà in Salento, all’Art&Lab Lu Mbroia di Corigliano d’Otranto (Lecce), per una doppia serata in collaborazione con il festival Conversazioni sul futuro e con il coordinamento del cantautore Sasà Calabrese e del giornalista Pierpaolo Lala. Inizio alle ore 21. Numerosi ospiti riproporranno una selezione di brani di De Gregori in versioni inedite: Mino De Santis, Massimo Donno, Alessia Tondo, Serena Spedicato, Cristiana Verardo, Enzo Marenaci, Luigi Mariano, Tuma, Gaetano Cortese e altri ospiti.

Il 30 giugno alle 21 sarà il piazzale di palazzo Farnese a Caprarola (Viterbo) ad ospitare una presentazione che vedrà protagonista Francesco De Gregori intervistato, insieme a Enrico Deregibus, da Massimiliano Coccia. La serata sarà nell’ambito del “Caffeina Oro festival – summer edition”.

Si salirà poi al nord, in Piemonte. Il 5 luglio alle 21.15 l’appuntamento sarà a Valenza, all’Arena Carducci, dove a conversare con l’autore sarà Riccardo Massola. Durante la serata alcuni brani di De Gregori saranno eseguiti da Fuori dal Coro/Gaia Musica.

Il 9 luglio nell’ambito della prima serata del Premio Bindi di Santa Margherita Ligure ci sarà Massimo Cotto a intervistare Deregibus, con un intervento musicale di Paolo Simoni. L’appuntamento è alle 22 nell’Anfiteatro Umberto Bindi dei giardini a mare.

Ci si sposterà poi in Veneto, a Rosolina Mare (Rovigo), dove il 24 luglio alle ore 18.30 il libro sarà presentato in un incontro durante “Voci per la libertà”, il festival legato ad Amnesty International, con l’accompagnamento musicale dei Marmaja.

Puntata in Sardegna il 3 agosto, a Sassari in Piazza Moretti alle ore 20, con una presentazione del libro nell’ambito del festival Abbabula.

Enrico Deregibus è giornalista, saggista, nonchè consulente o direttore artistico di svariati festival ed eventi musicali. È considerato il maggior esperto di Francesco De Gregori.

È, tra l’altro, ideatore e curatore del “Dizionario completo della canzone italiana” (Giunti, 2006) e, con Enrico de Angelis e Sergio Secondiano Sacchi, di “Il mio posto nel mondo. Luigi Tenco, cantautore. Ricordi, appunti, frammenti” (BUR, 2007). Del 2013 è “Chi se ne frega della musica?”, una raccolta antologica di suoi scritti usciti su varie testate (NdAPress).

“Francesco De Gregori. I testi. La storia delle canzoni”, presentazioni:

21 giugno, ore 18, Roma, Libreria LeTorri, con Giommaria Monti, Mauro De Cillis e Enrico Deregibus

26 e 27 giugno, ore 21, Corigliano d’Otranto (Lecce), Art&Lab Lu Mbroia, con Enrico Deregibus. Sasà Calabrese, Pierpaolo Lala e vari ospiti musicali.

30 giugno, Caprarola (Viterbo), ore 21, con Francesco De Gregori, Enrico Deregibus e Massimiliano Coccia, nell’ambito del Caffeina Oro festival – summer edition.

5 luglio, ore 21.15 Valenza (Alessandria), con Enrico Deregibus, Riccardo Massola e Fuori dal Coro/Gaia Musica.

9 luglio, ore 22, Santa Margherita Ligure (Genova) con Enrico Deregibus, Massimo Cotto e Paolo Simoni, nell’ambito del Premio Bindi.

24 luglio, ore 18.30, Rosolina mare (Rovigo), con Enrico Deregibus e i Marmaja, in “Voci per la libertà – Una canzone per Amnesty”.

3 agosto, ore 20, Sassari, con Enrico Deregibus, nell’ambito del festival “Abbabula”

